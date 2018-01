Copii claselor primare din satul Cucuruzeni vin cu prânzul de acasă, după ce cantina gimnaziului a ars

Copiii claselor primare din satul Cucuruzeni, raionul Orhei, vor fi nevoiţi să-şi aducă prânzul de acasă. Asta după ce marţi cantina gimnaziului recent revonată a luat foc. Flăcările au cuprins blocul alimentar şi centrala termică.



"Noi eram la ore, doar când am ieşit profesorii au spus să ne ducem pe altă cale că era fum şi din altă direcţie am văzut cum arde şi atât."



Unii elevi au venit la şcoală cu mâncare la pachet.



"Mama mi-a făcut un sandwich şi mi-a pus în geantă. Ca să mă menţin la lecţii."



"Eu de acasă nu îmi i-au mâncare pentru că bunica mea lucrează servitoare la şcoală şi mă hrăneşte. La şcoală mâncarea era foarte bună. Mâncăm mazăre cu peşte, pâine cu magiun şi ceai."



"Azi am mâncat şi mi-am luat o bulcă şi un ceai mămica mi l-a pregătit. - La cantină era mâncarea gustoasă? - Da, era foarte bună dar după accident nu mai mâncăm acolo."



Administraţia gimnaziului spune că va discuta cu reprezentanţii şcolii din satul vecin să le permită să pregătească mâncare la ei. Cantina din Cucuruzeni a fost redeschisă în noiembrie 2017, după lucrările de renovare care au costat peste 800 de mii de lei, iar primarul localităţii susţine că acum nu sunt bani pentru noi reparaţii.



"Cantina a fost renovată cu banii din Consiliul raional şi o bună parte din bugetul gimnaziului. Era tehnică nouă, încălzire nouă, plite electrice noi. Totul era conform regulamentelor ", a spus Grigore Negruţă, primarul satului Cucuruzeni.



Pompierii spun că, deocamdată, nu cunoaşte cu exactitate din ce cauză s-a produs incendiul.



"Defecţiuni ale coşului de fum este una din cauză şi presupunem că poate şi de la electricitate, ceva un scurt circuit", a declarat Vasile Guţanu, specialist superior a secţiei aparare împotriva incendiului, Orhei.



La gimnaziul din localitatea Cucuruzeni învaţă 140 de copii.