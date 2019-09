Copii ar putea fi serviţi cu must la școală. Părinții, revoltați de inițiativa ministrului Agriculturii

Elevii din şcolile din ţară ar putea fi serviţi cu must. Astfel îşi propune conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului să rezolve problema producătorilor de struguri care se plâng că nu-şi pot realiza recolta în acest an. Propunerea ministrului a fost făcută în cadrul unei dezbateri organizate de o comisie parlamentară cu producătorii locali. Iniţiativa ministrului a indignat părinţii care critică dur această iniţiativă. Ei spun că este periculos pentru copii lor, mai ales că acesta conţine, de fapt, şi un procent de alcool.

"Anul acesta se va face ce s-a făcut şi anul trecut, nu ştiu. Noi trebuie să facem şi o agricultură școlită, cărturară, pentru că s-au acordat subvenţii atât pentru plantare, cât şi pentru plase antigrindină, cât şi pentru soiuri căutate, cât și pentru consultanță și acces pe piață. O să facem must pentru elevi la şcoală, nu ştiu, altceva nu putem să propunem anul acesta", a declarat Georgeta Mincu, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.



Părinţii s-au arătat revoltaţi de ideea ministerului şi spun că sunt contra aprobării unei astfel de iniţiative.



"E o prostie. Dar de ce? De aceea, cu ce ocazie să dea must din vin la şcoală?"



"E o idee foarte negativă, nicidecum nu e de bine. Dar de ce? Căci copii de mici vor fi deprinşi cu alcoolul, vinul, chiar dacă mustul e dulce."



"Pentru copii, must, nu e prea bine."



"Sunt contra, mustul nu este bun pentru copii, el tot are câteva procente acolo de alcool, eu sunt contra.Dăunează, şi normal că dăunează asupra ficatului, asupra organelor interne, dăunează."



"Eu cred că must la copii, la şcoli nu e chiar cea mai bună idee. Dar de ce? Fiindcă mustul e must, nu se poate la copii, o gură dar, dar asta nu e un aliment tocmai potrivit pentru un copil."



Propunerea actualei conducerii a ministerului a fost criticată dur şi de fostul ministru al agriculturii în cadrul unei emisiuni la Canal 2.



"Formularea dnei ministru suna altfel: să producem must şi să-l dăm copiilor în şcoli. Asta iarăşi o formă de exprimare care ridică multe semne de întrebare. Mustul, conform legislaţiei în vigoare reprezintă produs alcoolic. Propunerea, cât e ea de logică, să producem must şi să servim copiii cu el în şcoală", a declarat Nicolae Ciubuc, fostul ministru al Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.



Specialiştii în domeniul sănătăţii avertizează că consecinţele consumului de must la copii pot fi din cele mai neplăcute. De această părere este fosta şefă a Centrului de Sănătate Publică care precizează că mustul poate provoca grețuri, diaree şi chiar intoxicaţie.



"Ce ţine de must, deja este un concentrat care nu cunoaştem în ce condiţii a fost realizat, este periculos pentru că poate provoca diaree, o iritare a stomacului, un disconfort, iar în unele cazuri poate să agraveze mai multe patologii a tractului gastro-intestinal. Nu ştim în ce stare e şi când ajunge pe masă, atunci când este în proces de fermentare, deja el conţine şi alcool", a menționat Luminița Suveică, nutriţionist.