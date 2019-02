Conturi de Facebook blocate în Moldova pentru că nu sunt pe placul lui Maia Sandu și Andrei Năstase (FOTO)

Facebook a eliminat circa 168 de conturi false, 28 de pagini şi opt conturi de Instagram, deoarece răspândeau informaţii false despre Republica Moldova, cu scopul de a induce în eroare cetăţenii moldoveni, înaintea alegerile parlamentare care vor avea loc la data de 24 februarie, informează joi presa de peste Prut, citând site-ul newsroom.fb.com.

"Având în vedere viitoarele alegeri în Republica Moldova, am vrut să explicăm oamenilor despre acţiunile pe care le-am efectuat şi despre faptele pe care le cunoaştem astăzi. Administratorii de pagini şi deţinătorii de cont au postat ştiri despre probleme politice locale, cum ar fi educaţia în limba rusă sau reunificarea cu România. Ei au postat fotografii manipulatoare", menţionează Facebook, pe blogul companiei.

Una din persoanele afectate de această acțiune a fost și vicepreședintele PDM, Ion Harghel. El a scris că paginile și profilele incomode pentru Maia Sandu și Andrei Năstase au fost blocate de către rețeaua Facebook.

"După comunicatul facebook, lucrurile au devenit clare. Un oarecare ONG care “nu” este afiliat cu partidele opoziției, binomul politic PAS cu DA, s-a adresat la facebook, în realitate i-a prezentat acestei rețele de socializare care până mai ieri era liberă, o listă cu profile și pagini incomode pentru Maia Sandu și Andrei Năstase ca să fie blocate. Zis și făcut!

Pagini incomode pentru Maia Sandu și Andrei Năstase, dar și profile au fost blocate de către facebook. Printre astea am fost și eu, dar și pagina emisiunii mele de autor “Într-un pas bun”. La fel din pură coicidență, am găsit și susținători ai blocului ACUM care lucrează la oficiul facebook din Londra, precum este “Dana Muntean” - (https://www.facebook.com/dana.muntean) .Probabil mai sunt și alții, peste ocean de exemplu.

Alte pagini care au fost blocate, pagini la fel de incomode pentru Maia Sandu și Andrei Năstase, sunt și Times News Moldovan sau MoldovanDREAM. Din comunicatul facebook am vazut că s-au blocat și pagini care-l deranjau foarte tare pe Igor Dodon și PSRM, precum "Dodon nu este Președintele meu".

Perfect, aș fi spus, în sfârșit vom avea un facebook fără fake news, colaje politice și satiră politică care de multe ori e de fapt propagandă. Dar din pacate nu este așa. Și asta deoarece alte pagini care atacă zilnic Partidul Democrat din Moldova, sunt bine merci. Sau cum se face că societatea civilă de la Chișinău care "luptă" cu fake news-ul precum și facebook-ul, nu vede pagina “Vînătoarea Regală” (https://www.facebook.com/VinatoareaRegala/), sau site-ul de fake news “MoldoVESTI” (https://www.facebook.com/moldovesti/), nu se vede nici activitatea paginii “Bancuri Moldova” (https://www.facebook.com/BancuriMoldova) sau “Moldoveni Celebri” (https://www.facebook.com/MoldoveniCelebri/). Nu înțeleg care din “standartele comunității facebook” a încălcat emisiunea mea “Într-un PAS bun” de a fost blocată, dar nu încalcă alte pagini similare, gen “Un show de doi galbeni”, sau “Internetu Grăiește”. Mai mult, pe facebook și Constantin Țuțu are o pagina falsă (https://www.facebook.com/constantin.tutu999/), despre care facebook, precum și în cazul celorlalte pagini anti-PDM nu vede nici o încălcare a standartelor lor. Straniu, nu? Mai ales că pagina lui Țuțu a fost raportată, inclusiv cu prezentarea buletinului de identitate. Facebook nu a luat și nu i-a atitudine în cazul trollului din Platforma DA, Andrei Petru, care a furat identitatea unui artist din România, care apropo a anunțat public pe facebook despre acest lucru și a cerut ajutor. Dar și restul celorlalte mii de profile fake ce distribuie sau comentează zilnic pentru Maia Sandu și Năstase. Și nu-mi spuneți că nu ați văzut aceste fake-uri ale lor sau mai grav, că nu există.

Este clar, atunci când simpatizanții partidului tău lucrează la facebook, propaganda anti-PD nu reprezintă o încălcare, iar paginile false cu persoane din PDM sunt acceptate fără probleme de facebook.

Culmea nesimțirii a mers până acolo, încât astăzi, noul profil a fost din nou blocat de facebook! Și doar după câteva schimburi de e-mailuri dure, Facebook și-a cerut scuze și mi-a deblocat profilul, iar în continuare voi depune tot efortul să-mi reîntoarcă și pagina, dar și vechiul profil. Dar ce să facă ceilalți zeci de membri ai PDM care l-a fel s-au trezit cu profilele personale blocate? Ce facem în general cu această ingerință a Facebook în campania electorală din Republica Moldova? Tolerăm?! Păi mâine ați putea fi voi victimele dictaturii ce se instaurează pe facebook!

Am vazut că câteva surse media, site-uri de agramați de altfel gen Unimedia, s-au bucurat că pagina mea a fost blocată și au catalogat-o ei ca fiind una de “dezinformare”. Aici (https://www.youtube.com/ch…/UCliO-W7qMAv9Y9cQdFaXPLw/videos…) este întreaga arhivă cu emisiunile mele, sunt gata cu oricine să stau și analizez în parte fiecare ediție ca să demonstrez că spre deosebire de propagandiștii de doi galbeni, nu utilizez falsuri și nu destorsionez lucrurile. Eu doar prezint adevărul, chiar dacă Maiei Sandu și martorilor ei, nu le place.

Și să știți, nimeni nu poate să mă oprească din ceea ce fac. Nu aveți nici o șansă.

Iar la persoanele care au fost implicate în acest atac împotriva membrilor PDM, revin mai târziu. Îi vom găsi pe fiecare și prezenta public. Ori țara asta trebuie să-și cunoască eroii", a scris Ion Harghel.