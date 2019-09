Controversatul Mihail Gofman a lăsat aproximativ 500 de gospodării din Dumbrava fără apă la robinete

Controversatul Mihail Gofman, supranumit în 2014 drept cel mai bogat angajat al Centrului Anticorupţie, revine în atenţia publică. După o perioadă în care a fost evadat din ţară, acesta a revenit acasă unde încearcă să-şi construiască, la propriu, un viitor. Doar că, în proces de construcţie, a lăsat fără apă aproximativ o mie de oameni din Dumbrava, o suburbie a Capitalei.

Joi dimineaţă, aproximativ 500 de gospodării din Dumbrava s-au trezit fără apă la robinete. În încercarea de a afla motivul, oamenii au descoperit că staţia de pompare a apei nu mai este aprovizionată cu energie. Localnicii afirmă că Mihail Gofman a dat jos pilonii de electricitate de pe terenul ce-i aparţine.

"Au fost sustraşi toţi stâlpii de electricitate de pe terenul privat al domnului Gofman. Nu am ştiut că acesta este teritoriul lui Gofman, abia acum am aflat. Au fost scoşi stâlpii care alimentează fântâna arteziană de la care se alimentează trei întovărășiri pomicole cu apă şi locuitorii", a povestit OLGA COBEŢ, preşedintele Întovărășirii Pomicole "Victoria"

Oamenii spun:



"Am mai avut nişte rezerve şi cu apă un pic am scos ziua la capăt, dar mâine nu ştim ce să facem. Uitaţi-vă, nu că amăgesc"



"Apă nu avem, ne-au tăiat nouă apa de la pompă, au scos stâlpii, fac ceea ce vor. Aproape toată vara ne fac aşa ceva"



Încercarea noastră de a discuta cu cel care a lăsat oamenii fără apă a eşuat. Mihail Gofman a plecat imediat ce a observat echipa noastră de filmare. Din fericire, oamenii au avut grijă să înregistreze discuţiile pe care le-au purtat înainte ca la faţa locului să ajungă echipa noastră de filmare.



"- Eu stau pe teritoriul meu. - Zece ani în urmă eu îmi căutam de treburile mele. Tu când ai luat cu zece ani în urmă, stâlpii erau, linia era, totul era. - Dumneavoastră ce doriţi acum? - De ce ai scos stâlpii şi ne-ai lăsat fără apă?"



Potrivit responsabililor de la Gas Natural Fenosa, atât pilonii cât şi firele sunt proprietate a întovărășirii pomicole "Victoria". Astfel, nimeni nu este în drept să demonteze pilonii, fără să ajungă la o înţelegere cu proprietarii. Pentru a remedia situaţia, la faţa locului a fost chemată şi poliţia.



"Au fost sustraşi şapte piloni electrici cu tot cu cablu din ce motiv locuitorii au rămas fără apă la robinete. Pe cazul dat a fost iniţiată o cauză penală pentru furt, prevede o pedeapsă cu o amendă de până la 67 500 lei sau până la patru ani de închisoare. Prejudiciul care a fost estimat la faţa loculuI se ridică la circa 65 de mii de lei", a declarat NATALIA STATI, ofițerul de presă al Poliţiei Capitalei.



Oamenii din Dumbrava speră că problema lor va fi soluţionată în cel mai scurt timp:



"Este foarte dificil, am rămas fără nici un pic de apă, nu mai este apă şi sper în câteva zile să apară. Ni s-a promis multe, sperăm din cele ce s-a promis măcar un oarecare procent să fie făcut."



"Sunt copii, sunt familii care mai tare ca alţii au nevoie să aibă apă. Astăzi s-a petrecut un lucru care nimeni nu s-a aşteptat"