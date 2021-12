Controversatul diacon, Ghenadie Valuţa, exclus de Mitropolia Moldovei din clerul Bisericii Ortodoxe, vine cu acuzaţii. Ce declară acesta

Controversatul diacon, Ghenadie Valuţa, exclus, săptămâna trecută, de Mitropolia Moldovei din clerul Bisericii Ortodoxe, vine cu acuzaţii. Potrivit acestuia, la baza decretului demiterii sale ar fi stat o informaţie falsă, iar totul a început după ce a eliberat din funcţie casieriţa bisericii, la cererea mitropolitului Vladimir."Persoana casieriţă îţi ia o mie, dar ţie îţi dă 100. Persoana asta, casieriţa asta singură spune. Eu când vând, eu ştiu cum să scot bani din oameni. Şi atunci a buhnit.", a declarat Ghenadie Valuţa, fost diacon.Fostul diacon mai spune că nu înţelege decizia înalţilor prelaţi, mai ales că mitropolitul Vladimir i-a promis să-l facă preot."Mi-a spus aşa cuvinte de apreciere la adresa mea. Părinte Ghenadie, văd că te-ai schimbat spre bine. Eşti ascultător. Şi dacă aşa, după naşterea Domnului, poţi să vii, să vorbim despre avansarea ta în preoţime.", a declarat Ghenadie Valuţa, fost diacon.După câteva zile, susţine diaconul, a fost anunţat despre decizia Mitropoliei de a-l exclude din clerul Bisericii Ortodoxe. Valuţa mai spune că unul din motivele care au stat la baza deciziei judecăţii bisericeşti au fost declaraţiile unui poliţist, care l-a acuzat că ar fi încercat să lovească cu maşina un pieton. Am încercat să aflăm mai multe detalii despre acest caz de la şeful Inspectoratul de Poliţie Ialoveni, Dorin Tomşa, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon."Poliţistul care a fost martor acolo a spus într-un fel că am vrut să o fac. Şi când s-a ajuns cu proces verbal, concret. De ce el a spus că am vrut să o fac, dacă el nu ştie în mintea mea. Logic eu oprind imediat, am dat dovadă că nu am vrut să fac. ", a declarat Ghenadie Valuţa, fost diacon.Ghenadie Văluţa a neagat acuzaţiile aduse la judecata bisericească precum că şi-a fi agresat membrii familiei sale.Şoţia i-a confirmat spusele."Cum mă vedeţi pe mine, nu sunt vânătă, nu-s cu picioarele frânte, nu-s cu mâna frântă, îs cu capul întreg. Noi avem deja 12 ani în familie împreună. Şi niciodată nu a fost agresiv, nici fizic, nici verbal."Ghenadie Valuţa a declarat că va cere Mitropoliei Moldovei să organizezeo nouă şedinţă de judecată bisericească. Secretarul mitropolitan, Vadim Cheibaş nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune dacă fostului diacon îi va mai fi oferită încă o şansă de a reveni în rândurile bisericii. Controversatul diacon, Ghenadie Valuţa, a fost exclus din clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova în 3 decembrie. Acesta a fost învinuit de comportament agresiv, manipulator, dar şi pentru depăşirea atribuţiilor clericale. Valuta a ajuns în vizorul presei şi după ce, în 2019, a târât un câine legat de automobil. Imaginile au fost publicate pe reţelele de socializare.