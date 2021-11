Controale inopinate eşuate la Aeroportul din Chişinău. Inspectorii ANSP nu au putut face verificări

Controale inopinate eşuate la Aeroportul Internaţional Chişinău. Asta deoarece inspectorilor Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică nu li s-a permis să facă verificări în mai multe sectoare ale aerogării şi nici nu au au fost însoţiţi de poliţie, aşa cum se întâmplă de obicei. În replică, reprezentanţii aeroportului susţin că experţii au avut acces şi chiar au întocmit procese verbale pentru nerespectarea normelor sanitare.



După mai multe minute de aşteptare, inspectorii ANSP au reuşit să intre în incinta aeroportului:

"Vă avertizez despre necesitatea purtării măştii.

- Eu doar am băut apă.

- Am făcut verificării de acolo şi am constatat că nimeni nu poartă mască.

- Nu. Nu".

Din cauza că nu au fost însoţiţi de poliţişti, inspectorii doar au avertizat călătorii despre obligativitatea purtării măştilor, însă reprezentanţii companiilor care activează în incinta aeroportului s-au ales cu procese contravenţionale.



"Au fost depistate un şir de încălcări. Unii angajaţi nu purtau masca de protecţie sau o purtau incorect. Conlucrarea este mai eficientă când este poliţia.

- Poliţia a fost invitată?

- Da noi i-am informat ca să meargă cu noi la controale, care.i cauza de ce nu au venit nu ştim", a menționat Ion Spătaru, inspector Centrul de Sănătate Publică, ANSP.

Solicitat pentru o reacţie, ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, Mariana Beţivu, ne-a spus că oamenii legii nu au fost informaţi despre controalele la aeroport. Timp de câteva ore inspectorilor ANSP li s-a permis să veridice doar în sala de aşteptare a aerogării.

Contactat telefonic, ofiţerul de presă al Aeroportului Internaţional Chişinău, Rodica Rusu, susţine că inspectorii ANSP au putut efectua verificări oriunde au dorit.

"Inspectorii au avut acces oriunde au solicitat. În timpul verificărilor au fost prezenţi şi din partea administraţiei aeroportului. În Aeroportul Internaţional Chişinău toate măsurile de siguranţă anti-COVID sunt respectate, mă refer la administraţia Aeroportului Internaţional Chişinău", a declarat Rodica Rusu.



Călătorii care au ajuns la Chişinău spun că măsurile de protecţie anti-COVID se păstrează şi în avioane:



"Am fost în Moldova în luna aprilie şi nu se respecta normele epidemiologice. În Italia era cu mult mai strict, controale erau mai multe. În avion se respectă normele, mai departe o să vedem".



"În Italia se respectă foarte bine. În Moldova nu ştiu o să văd".



Potrivit legislaţiei, persoanele fizice care nu respectă normele epidemiologice riscă o amendă de până la cinci mii de lei, iar cele juridice de la 10 până la 35 de mii de lei.