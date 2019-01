Contractul a fost semnat. Cesc Fàbregas este deja jucătorul formației AS Monaco

Cesc Fàbregas este deja jucătorul formației AS Monaco. Internaționalul spaniol a semnat cu gruparea monegască un contract pe o perioadă de trei ani și jumătate.

Fabregas va intra imediat sub comanda antrenorului Thierry Henry, instalat pe banca tehnică a clubului monegasc acum 3 luni. Cei doi se cunosc încă din perioada în care erau coechipieri la Arsenal Londra.



Mijlocaşul în vârstă de 31 ani a ajuns la începutului acestei săptămâni în Principat, iar vineri a făcut vizita medicală la noul său club.



Campion mondial şi european cu naționala Spaniei, Fabregas este al treilea jucător transferat de AS Monaco după fundaşul central Náldo, adus de la Schalke-04, și fundașul stânga Fodé Ballo-Touré, venit de la Olympique Lille.



AS Monaco are ca obiectiv evitarea retrogradării. După 18 etape, discipolii lui Thierry Henry sunt pe penultimul loc în clasament, cu 13 puncte la activ.