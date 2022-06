Contoare performante la Călărași. Apometrele vechi au marjă de eroare de până la 15%

Investiţii pentru confortul locuitorilor din raionul Călăraşi. În 3 100 de gospodării din oraşul Călăraşi şi satele Tuzara şi Nişcani vor fi instalate apometre digitale care vor permite colectarea și transmiterea datelor pentru consumul de apă la distanță. Aceste aparate vor înlocui apometrele învechite care au o marjă de eroare de până la 15 la sută.

Aprovizionarea cu apă în cele trei localități este administrată de Întreprinderea Municipală din Călărași care întâmpină dificultăți în colectarea datelor exacte de la clienți.

Apometrele sunt învechite, cu marje de eroare de 10-15%. Din această cauză, întreprinderea are pierderi de aproximativ 700 000 de lei pe an. Mai mult, datele sunt colectate de angajații întreprinderii care sunt nevoiți să viziteze fiecare gospodărie, ceea ce implică costuri semnificative. Totodată, mulți consumatori nu le oferă acces la contoare sau nu prezintă datele la timp.



"Avem foarte mulţi cetăţeni plecaţi din ţară care, atunci când au venit acasă, şi-a dat seama că au de plătit mulţi metri cubi de apă pe care nu i-au folosit din cauza unor contoare mai vechi care au ieşit din funcţiune. ", a spus Ion Olari, primarul orașului Călărași.



După reorganizarea întreprinderii municipale, va fi instalat un sistem digital, cu panou de control centralizat, care va permite gestionarea apometrelor la distanţă.

Primarul din Călăraşi spune că atunci când angajaţii de la întreprinderea comunală nu vor mai merge din casă în casă pentru a colecta datele contoatelor, anual se va economisi în jur de un milion de lei.



Parte a proiectului mai sunt comuna Tuzara şi satul Nişcani.



" Singuri, noi nu am fi reuşit să implementăm asemenea proiect care este foarte important pentru comunitatea noastră. Când am devenit primar am întâlnit un şir de provocări referitor la aprovizionarea cu apă şi canalizare. Digitalizarea contoarelor de apă va da un impact pozitiv, deoarece asta va evita pierderile de apă care, de obicei, sunt curente. ", a menționat LUDMILA BURGHELEA, primarul comunei Tuzara.



"Se va eficientiza serviciul de aprovizionare cu apă. Implementarea acestui proiect va reduce din cheltuieli, din pierderi. Sperăm că economiile făcute în urma implementării acestui proiect să fie iar investite în serviciile pentru locuitorii din Nişcani.”, a remarcat PETRU SORICI, primarul satului Nişcani.



Proiectul va fi implementat cu suportul Guvernului Statelor Unite, prin intermediul agenției USAID Moldova și a Programului Comunitatea Mea. Valoarea totală este de 273 000 de dolari.