„Avatar: The Way of Water” a obţinut 17 milioane de dolari din încasările la casele de bilete după prima zi pe marile ecrane din SUA şi Canada, a anunţat distribuitorul peliculei, compania Walt Disney.

Încasările de joi de la box-office-ul nord-american sunt inferioare celor 28 de milioane de dolari obţinute de recenta producţie Disney „Black Panther: Wakanda Forever” în prima seară în cinematografele din SUA şi Canada.

Împreună cu încasările de la casele de bilete internaţionale, continuarea „Avatar” a generat 50,4 milioane de dolari începând de miercuri.

Marea întrebare de la Hollywood este dacă cel de-al doilea Avatar îşi va putea recupera costurile masive de producţie şi de marketing.

Studiourile împart veniturile obţinute din vânzarea biletelor cu sălile de cinema, iar regizorul peliculei, James Cameron, a declarat pentru revista GQ că „Avatar: «The Way of Water» ” va trebui să obţină 2 miliarde de dolari pentru a ajunge să atingă pragul de rentabilitate.

„Avatar: The Way of Water” a fost lansat la 13 ani după ce primul film din serie a încântat publicul cu o tehnologie revoluţionară 3D şi a devenit pelicula cu cele mai mari încasări din toate timpurile – peste 2,9 miliarde de dolari în urma vânzărilor de bilete la nivel mondial.

Filmul poate fi urmărit şi în cinematografele din Republica Moldova.