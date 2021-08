Continuă sesiunea suplimentară de admitere la universităţile din ţară. Sunt locuri la buget

Sesiunea suplimentară de admitere la universităţile din ţară este în toi. Academia de Studii Economice scoate la concurs 77 de locuri la zi şi la master la buget. 10 locuri sunt rezervate studenţilor din raioanele de est ale ţării.



"Deja avem depuse 260 de cereri. Au rămas locuri neacoperite cu finanţare bugetară la specialităţi precum Tehnologie şi Managementul în Alimentaţie Publică, parţial la Economie şi Statistică Economică", a menţionat Grigore Belostecinic, rector ASEM.



La Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" concurenţa nu e foarte mare, ba chiar au rămas locuri neocupate.



"Din cele 497 de locuri bugetare au fost suplinite aproape toate. Ne-au rămas 49 de locuri. Câteva locuri bugetare ne-au rămas doar la Programul de Studii limbă şi literatură engleză pentru alolingvi, Limbă şi literatură română şi engleză, Geografie şi Istorie", a spus Natalia Badia, secretar adjunct al Comisiei de admitere.



Candidaţii care au depus dosare s-au decis cu greu la ce facultate să se înscrie:



"-Cum de nu ai depus mai înainte? - Am avut şi alte opţiuni şi de asta puţin mai târziu. La buget din câte am înţeles nu mai sunt şanse, dar este ce este".



"Am decis să dau la Facultatea de Psihologie. Am fost şi am dat actele atunci când s-a început sesiunea, am fost în vacanţă şi acum am revenit".



"Mă gândesc la contabilitate deoarece toată familia mea e în sfera dată. Foarte mulţi mi-au recomandat această facultate, chiar şi mama mea a învăţat aici".



Pentru anul de studii 2020-2021 sunt disponibile 8670 de locuri la buget.