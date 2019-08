CONTINUĂ LUPTA CU CANICULA. Peste 3.500 de oameni s-au adresat ieri la corturile IGSU

Peste 3500 de oameni s-au adresat, ieri, la punctele de reabilitare instalate în toată ţara de salvatori. În orele de vârf, când zăpuşeala devenea aproape insuportabilă, trecătorii au putut să bea apă şi să se protejeze în corturi de soarele arzător.

În caz de necesitate, salvatorii pot oferi şi primul ajutor medical.

"Foarte bună, răcoritoare, te răcoreşte e foarte bine. Pe căldura asta.. "



Cea mai aglomerată zonă la cele cinci puncte de reabilitare din Capitală este la Piaţa Centrală. De ieri, de când au fost instalate corturile, trecătorii au făcut cozi pentru a primi gratuit câte un pahar de apă.

Salvatorii spun că au o rezervă de până la zece butelii cu apă pe zi, în cazul în care solicitările sunt mai mari.



"E foarte bună ideea mai ales că sunt copii mici, bătrâni care suferă cu tensiunea. Şi e foarte bine şi foarte plăcut să ai aşa o metodă de a bea un pahar de apă."



"Da de la sat sunt şi am mers şi am făcut cumpărături cu roşii, cu ardei să fac nişte borcane şi taman mi-o prins bine un pahar cu apă, chiar mulţumesc frumos."



"Foarte bine, treci pe drum, căldură mare trebuie să te răcoreşti."



"În total, în toată ţara avem 12 puncte de reabilitare instalate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI. Orele de lucru sunt 11:00 - 18:00, perioadă în care oamenii pot veni la aceste corturi", a spus Liliana Puşcaşu, ofiţer de presă al IGSU.



Apa este oferită gratuit şi celor care lucrează în aer liber, pe timp de caniculă. Responsabili de distribuirea acesteia sunt angajatorii. Pe strada Ialoveni din Capitală, muncitorii de la Întreprinderea Municipală "EXDRUPO" lucrau de zor la reparaţia bordurilor.



"Se lucrează greu pe călduri mari, la lucrători li se dă apă pe zi şi plus la asta singuri lucrătorii se mai dau la umbră, mai cumpără apă rece de la magazine. E insuportabil, dar ce să-i faci, trebuie de lucrat că trebuie să dăm în exploatare."



"- E greu, dar ce să-i faci aşa este la Moldova. - (reporter) Cine vă dă apă, de unde o luaţi? - De pe bază - (reporter) Adică nu o cumpăraţi dumnevoastră - Nu."



Şi pe şantierele de construcţii, muncitorii luptă cum pot cu arşiţa de afară.



"Lucrăm că ne trebuiesc bani. Ne mai dăm la umbră şi bem apă. -(reporter) Dar când lucraţi acolo sus, cum este? - Ne dăm jos, stăm la umbră un ceas de vreme şi iar ne apucăm."



Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea cod galben de caniculă va fi valabilă până miercuri, 14 august. Pe arii extinse temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33 – 36 grade Celsius.