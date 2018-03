Continentul Africa se rupe în două! Geologii, îngrijoraţi de acest fenomen (FOTO)

Un fenomen geologic va duce la separarea estului Africii, de la nivelul Văii Riftului, de restul continentului, însă geologii avertizează că acest lucru se întâmplă cu o viteză mult mai mare decât ar fi normal, după cum arată acest studiu. În mod normal, ar dura sute de milioane de ani pentru ca cele două părți ale Africii să fie despărțite de un ocean. Însă fenomenul este accelerat de mai mulți factori, scrie The Independent.

Problemele cauzate de acest fenomen geologic au început să apară deja. În luna martie, Kenya a fost lovită de ploi torențiale extrem de violente, care au ucis 16 persoane, au provocat inundații masive și alunecări de teren.

O crăpătură uriașă în pământ a apărut în Kenya

Iar la câțiva kilometri de capitala Nairobi, o șosea aglomerată, Mai Mahiu, s-a surpat din cauza activității vulcanice din zonă, chiar sub ochii șoferilor, care au privit cum craterul de 20 de metri lățime și 15 metri adâncime a înghițit toată apa din jur.

Geologul David Adede spune că falia dintre cele două plăci africane se mărește cu 2,5 centimetri pe an: „Marele Rift împarte Africa în două plăci. Având în vedere ce se întâmplă acum, am stabilit că una dintre plăci, cea somaleză, se îndepărtează de a doua cu 2,5 centimetri pe an. În viitorul apropiat, dacă acest fenomen continuă, placa somaleză se va separa de restul continentului”.

El a mai explicat și că după surparea șoselei din Kenya, s-a deschis un crater uriaș, care s-a umplut rapid cu apă, lucru care a dus la apariția și mai multor fisuri în pământ. „Avem nevoie de mai mulți oameni de știință care să facă cercetări și studii extinse asupra terenului din această regiune, astfel încât să ne poată sfătui unde să construim străzile și clădirile pentru a nu fi în pericol”, mai adaugă geologul.

Valea Marelui Rift, care traversează continentul de la Cornul Africii până în Mozambic, a fost slăbită de-a lungul anilor de cutremure, alunecări de teren, precum și de activitatea vulcanică intensă.

„Oamenii de știință știu de mult timp că placa tectonică africană se separă de cea somaleză, de-a lungul Văii Marelui Rift. Este un fenomen geologic care se întinde de la Marea Roșie la Fluviul Zambezi, pe o lungime de 6.000 de km și 60 de km lățime”, spune David Adede.

Separarea continentului african va avea loc în aproximativ 50 de milioane de ani, când patru țări din Cornul Africii - Somalia, jumătate din Etiopia, Kenya și Tanzania - se vor desprinde de Africa, pentru a forma un continent nou. Malurile celor două continente vor fi separate de un ocean, scrie digi24.ro.

Momentul-zero al apariției oceanului care va separa cele două Africi

În septembrie 2005, o fisură uriașă s-a deschis în scoarța pământului, la nord de Afar, o zonă deșertică, situată la 100 de kilometri de granița dintre Etiopia și Eritreea. Această fisură se întinde pe o lungime de 60 de km, are o adâncime cuprinsă între 2 și 12 km și o lățime de 5 metri. Geologii estimează că în această fisură a fost deja „injectată” magmă bazaltică.

Apariția fisurii a coincis cu o serie de cutremure și cu erupția vulcanului Dabbahu, lucru care a dus la apariția mai multor fisuri mici, în partea de sud. Eric Jaques, directorul adjunct al Institutului de Fizică a Pământului din Paris, declara într-un interviu din 2009 acordat Le Figaro că acesta reprezintă momentul-zero al deschiderii unui ocean.

Chiar dacă procesul va mai dura milioane de ani, asta nu înseamnă că locuitorii din zonă sunt feriți de pericole. O femeie din Kenya a povestit că, în timp ce se afla cu familia la masă, pământul s-a surpat sub picioarele lor, iar masa a fost tăiată în două. În condițiile în care în regiune se află locuințe, clădiri, șosele aglomerate, este cu atât mai important ca oamenii de știință să înțeleagă în profunzime fenomenul, astfel încât să poată anticipa locurile care vor fi lovite pe viitor de astfel de fenomene extreme.