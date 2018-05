Contestaţia PAS, RESPINSĂ! Marina Tauber rămâne primarul ales al comunei Jora de Mijloc

Marina Tauber rămâne primarul ales al comunei Jora de Mijloc. Magistraţii Curţii de Apel au menţinut în vigoare decizia judecătorilor din Orhei, care au respins cererea de anulare a rezultatelor alegerilor, depusă de PAS. Tauber a venit la proces împreună cu şeful său de partid, Ilan Şor, dar şi cu o armată de susţinători.



"Contestaţia este respinsă de Curtea de Apel, alegerile sunt validate, noi am învins, noi am obţinut victoria mult aşteptată", a spus Ilan Şor, preşedintele Partidului "ŞOR.



"Împreună am apărat victoria Marinei. Este victoria voastră! Am obţinut ca încă o localitate să fie reconstruită.''



Manifestanţii au venit cu pancarte şi au scandat lozinci împotriva Maiei Sandu.



"Jos Maia Sandu! "



La final Marina Tauber a făcut o baie de mulţime.



"Eu sunt a voastră, iar voi sunteţi ai mei", a spus Marina Tauber, primarul ales al comunei Jora de Mijloc.



"Marina vrem acasă! Marina hai cu noi! Marina e cu noi! "



Membrii PAS s-au arătat nemulțumiți că instanţa le-a respins cererea. Ei au anunţat pe o reţea de socializare că vor contesta decizia la Curtea Supremă de Justiţie.



Amintim că PAS a cerut anularea alegerilor din Jora de MIjloc pe motiv că Partidul "ȘOR" ar fi cheltuit aproape 295 de mii de lei pentru scrutin, de trei ori mai mult decât prevede legea. Formaţiunea condusă de Maia Sandu nu a avut un concurent electoral în această localitate. Lupta pentru funcția de primar s-a dat între trei candidați. Marina Tauber din Partidul "ȘOR" a câștigat scrutinul din primul tur, cu puțin peste 61 la sută din voturi.