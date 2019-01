Consumatorii casnici care îşi încălzesc locuinţele cu gaze naturale au primit facturi cu 20 LA SUTĂ MAI MICI

Consumatorii casnici care îşi încălzesc locuinţele cu gaze naturale au primit primele facturi pentru sezonul rece. Sumele de plată sunt cu peste 20 la sută mai mici faţă de perioada similară a anului trecut.

Vasile Miron din satul Ghidighici a primit acum câteva zile factura la gaz pentru luna decembrie. Are de plătit mai puţin decât acum un an.



- Se simte la buzunar?

- Se simte, care nu are se simte.

Acum ni-o venit 1800 pentru gaz.



Aproape 90 la sută dintre locuitorii satului Ghidighici sunt conectaţi la reţeaua de gaze, iar tarifele mai mici i-au făcut pe mulţi să renunţe la încălzirea cu lemne.



"Sunt mulţi oameni care zic că se mută la gaz. E mai ieftin la gaz ca la lemne. Te duci de acasă, gazul, cazanul lucrează", a spus un bărbat.



Tarife mai mici pentru luna decembrie vor achita şi locuitorii din comuna Truşeni.



"A venit factura, dar, cum să vă spun, nu e prea tare mare, dar se simte oleacă că s-a ieftinit. Vreo 500-600 merge", a spus o femeie.



- La mine numai cu gaz mă încălzesc.

- Câţi lei economisiţi?

- Asta undeva vreo 300 de lei pe lună. Se simte oleacă, da.



Decizia de a ieftini gazele naturale a fost luată de Agenţia pentru Reglementare în Energetică în luna martie 2018, în urma unei solicitări a Guvernului. În prezent, pentru un volum mai mic de 30 de metri cubi de gaze consumatorii casnici plătesc 4,70 lei pentru fiecare metru cub, cu 20 la sută mai puţin decât în 2017. Cei care consumă mai mult de 30 de metri cubi, achită 4,89 lei în loc de 6,13 lei pentru un metru cub.



Potrivit datelor MoldovaGaz, peste 700 de mii de consumatori sunt conectaţi la reţeaua de gaze naturale.