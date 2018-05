Consultă un medic! Opt simptome care indică afecțiuni serioase şi pe care n-ar trebui să le ignori

Viața modernă este atât de haotică încât îți vine greu să-ți asculți organismul și dacă se schimbă ceva nici nu observi sau crezi pur și simplu că totul va fi bine, dar exsită câteva simptome care indică afecțiuni serioase, pe care n-ar trebui să le ignori.

Ai în continuare cele mai importante informații despre corpul uman, care îți transmit că ceva este în neregulă, scrie feminis.ro.



1. Pierdere de greutate inexplicabilă



Puține femei se supără că slăbesc, dar dacă pierderea kilogramelor în plus este prea rapidă și fără motiv, fără să ții dietă sau să faci sport, trebuie să verifici adevăratele motive. Acestea pot fi variate: stres cronic, diabet, cancer și altele, dar în orice caz, este recomandat să mergi la medic imediat.



2. Oboseală cronică



Oricine se simte uneori obosit, dar după mai bine de două săptămâni de dormit cum trebuie ar trebui să te simți mai bine, în caz contrat fă-ți un control amănunțit. Oboseala cronică este cauzată de probleme cu tiroida, boli de inimă sau deficiență de vitamina D.



3. Modificări ale sânilor



Fiecare femeie ar trebui să se palpeze singură cel puțin o dată pe lună și dacă observă vreo modificare de culoare, formă, noduli etc să se ducă la ginecolog sau la medicul de familie.



4. Dificultăți de respirație și amețeală în timpul exercițiilor simple



Dacă activitățile fizice ușoare, precum urcatul pe scări a două etaje te fac să amețești și să respiri greu, este recomandat să vizitezi un doctor, deoarece aceste simptome pot indica astm sau afecțiuni ale inimii.



5. Bătăi rapide de inimă



Nu trebuie să mergi la doctor dacă ți se accelerează pulsul în timpul unui antrenament sau când ești nervoasă, dar dacă ai mereu palpitații ar trebui să fii mai atentă.



6. Schimbarea alunițelor



Dacă ai observat o aluniță nouă sau schimbări de culoare și formă la cele vechi, ar trebui să consulți un dermatolog. Fii cu atât mai atentă cu cât știi că ai petrecut prea mult timp al soare.



7. Balonare



Toată lumea se balonează după o masă copioasă, dar dacă pățești așa ceva după fiecare masă s-ar putea să ai probleme cu ovarele. În plus, dacă începi să te saturi mult prea repede sau să ai dureri pelvice, fă-ți urgent o programare la medic.



8. Deteriorarea rapidă a vederii



Dacă ai observat că brusc nu mai vezi bine sau ai vederea dublă, ar fi bine să meri la un oftalmolog. Dacă acest simptom este însoțit de pierderea echilibrului, amețeală, dificultăți în vorbire, schimbarea expresiilor faciale sau slăbiciune musculară, cheamă imediat o ambulanță, deoarece sunt simptomele unui infarct.