Consulatul Statelor Unite din Sankt Petersburg a fost închis! Ruşii vor merge doar la Moscova pentru a obţine vize

foto: publika.md

Consulatul Statelor Unite din Sankt Petersburg a fost închis la miezul nopţii, termenul acordat de Rusia pentru suspendarea activităţii. În plus, Kremlinul a decis expulzarea a 60 de diplomaţi americani, ca ripostă la o măsură similară anunţată de SUA. Cei mai afectaţi de închiderea consulatului sunt cetăţenii ruşi. Vor fi nevoiţi să cheltuie mai mult şi să piardă timp pentru a obţine şi a depune documente.



"Este trist, pentru că ruşilor le va fi mai greu să obţină vize. Vor fi nevoiţi să meargă la Moscova pentru documente. În fiecare zi când treceam pe aici, erau mulţi oameni în rând. Cred că de acum va fi mai complicat."



"Anul acesta m-am hotărât să merg în SUA. Voiam să-mi iau viză. În ultimele luni, m-am gândit la tot, am strâns actele şi apoi am fost şocată când am auzit că vor să închisă Consulatul."



"Sigur că e o problemă. Dar, ţinând cont de faptul că nu noi am fost primii care am pornit acest război diplomatic, sigur că trebuie să reacţionăm la fel. Poate că riposta noastră ar trebui să fie mai dură."



27 de ţări au expulzat diplomaţi ruşi în semn de solidaritate cu Marea Britanie, după tentativa de asasinare a fostului spion Serghei Skripal. În plus, Statele Unite au închis consulatul Rusiei în Seattle. Ca ripostă, Moscova a expulzat peste 150 de diplomaţi străini din cele 27 de state şi a închis consulatul SUA din Sankt Petersburg.