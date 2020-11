Consulatul Republicii Moldova la Milano: Unde pot vota moldovenii, pentru a evita aglomeraţia

Potrivit informaţiilor, cetăţenii sunt rugaţi să voteze la secţiile indicate mai jos, întrucât în oraşele menţionate se atestă un număr mai mare de alegători:

- din or. Parma: cea mai apropiată secție la Reggio Emilia: str. via Jules Emile Massenet, 19;

- din or. Bologna: cea mai apropiată secție la Ferrara: Via Gaetano Pesci n. 181

- din or. Mestre: secții în apropiere la Treviso (str. Strada Terraglio 140, ), sau la Padova 2 secții (Via Diego Valeri, 17 sau Via Milazzo 22)

- în or. Milano: secția mai spațioasă este pe Via Tortona 27, timpul de așteptare fiind de circa 10-15 minute

- din or. Verona: cea mai apropiată secție la Mantova (Via Facciotto 7)