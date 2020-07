Constructorul aeronautic european Airbus elimină 15.000 de locuri de muncă ca răspuns la criza coronavirusului

Cele 15.000 de locuri de muncă vizate, echivalentul a 11% din personalul Airbus, sunt împărţite astfel: 5.000 în Franţa, 5.100 în Germania, 900 în Spania, 1.700 în Marea Britanie şi 1.300 la alte uzine ale grupului din întreaga lume. Cifra totală incluse şi alte 900 de posturi ce erau planificate să fie eliminate încă înainte de criză la filiala germană Premium Aerotec, care a închiriat până în 2023 hala de la Ghimbav a companiei Airbus Industries.În prezent, grupul Airbus are în total 135.000 de salariaţi dintre care 81.000 la divizia de avioane comerciale. Airbus are 49.000 de angajaţi în Franţa, 45.500 în Germania, 12.500 în Spania şi 11.000 în Marea Britanie."Trebuie să facem faţă realităţii că 40% din activitatea noastră în sectorul avioanelor comerciale a dispărut şi că va fi nevoie, probabil, de foarte mult timp pentru a-şi reveni. În consecinţă trebuie să luăm măsuri decisive acum", a explicat directorul general de la Airbus, Guillaume Faury. Acesta a recunoscut că este vorba de un plan de restructurare "fără precedent" în istoria companiei, adăugând că nu se aşteaptă la prea mult sprijin chiar dacă lucrează îndeaproape cu guvernele implicate.Principalul rival al celor de la Airbus, grupul american Boeing, a anunţat încă de la finele lunii aprilie că intenţionează să elimine 10% din efective, adică 16.000 de angajaţi, via plecări voluntare sau concedieri.Ca urmare a opririi traficului aerian, din cauza pandemiei de coronavirus, Airbus şi-a redus ritmul de producţie cu aproximativ o treime, coborând de exemplu de la 60 până la 40 de avioane din familia A320 produse într-o lună.Airbus este lider global în aeronautică, spaţiu şi servicii conexe. În 2019, a generat venituri de 70 de miliarde de euro şi a avut 135.000 de angajaţi. De asemenea, Airbus oferă o gamă variată de avioane de pasageri, de la 100 la peste 600 de locuri. Airbus mai furnizează elicoptere, aeronave-cisternă, de luptă, de transport şi pentru alte misiuni.