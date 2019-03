Construcţii ilegale demontate. O uşă metalică fusese instalată ilegal pe holul blocului

Embed:

Uşile montate pe holurile comune fac viaţa la bloc un coşmar pentru mulţi vecini.



După ce autorităţile din sectorul Râşcani al Capitalei au demontat forţat o uşă instalată ilegal într-un bloc de pe strada Tudor Vladimirescu, o acţiune similară a avut loc la Buiucani. Un locatar dintr-un bloc de pe strada Alba Iulia s-a plâns că accesul în apartament se face cu dificultate din cauza uşii metalice montate acum 5 luni de un vecin. Deoarece acesta a refuzat să o scoată, responsabilii preturii au demontat-o forţat.



Potrivit vicepretorului sectorului Buiucani, este primul caz de demontare a unei construcţii ilegale într-un bloc locativ.



"Am examinat cazul de câteva ori, comisia din cadrul preturii a ieşit la faţa locului, am atenţionat proprietarul apartamentului, nu a fost întreprinsă nicio acţiune. Vom merge în continuare pe această practică, orice intervenţie în bloc urmează a fi făcută autorizat", a spus Vadim Brînzaniuc, vicepretorul sectorului Buiucani.



Nu i-am găsit acasă pe niciunul dintre cei doi vecini, pentru a afla părerea lor.



Locatarii de la etajele superioare sunt de acord cu acţiunea preturii.



"Eu consider că dacă după proiect blocul a fost construit într-un mod, atunci nu trebuie modificat. El nu a procedat corect. Toate schimbările, făcute din proprie iniţiativă, desigur că trebuie demontate."



"Cine face aşa? Interesant. Nu prea se înţeleg ei, nici eu nu ma prea înţeleg cu el. Nu-i bine, iată aşa cum îi acum, îi bine. Nu-i bun aşa, deschizi şi boc loveşti acolo."



Potrivit legii, realizarea de construcţii neautorizate în spaţiile comune din blocurile de locuit este interzisă. Cei care fac modificări ilegale sunt pasibili de amendă şi sunt obligaţi să le demonteze.