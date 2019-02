Construcţie cu SCANDAL pe strada Alba Iulia din Capitală. Ce spun oamenii şi de ce sunt nemulţumiţi

Locatarii câtorva blocuri de pe strada Alba Iulia s-au pomenit peste noapte cu o zonă îngrădită în curtea lor comună. Oamenii spun că în locul, unde obişnuiau să-şi parcheze maşinile, va apărea un bloc cu 10 etaje.

Locatarii sunt nemulţumiţi că nu au fost anunţaţi despre intenţiile firmei de construcţie şi că nu a fost amplasat niciun panou informativ în zona, unde acum este o clădire părăsită, gestionată anterior de Termoelectrica.



"Putea să ne adune în faţa casei, să ne pună un anunţ pe uşă, să ne spună că se face o adunare. Au pus intrarea pe aici, toată construcţia se duce în ogradă pe partea de la noi. Cum să iasă un copil să se ducă la şcoală?" a afirmat o femeie.



Locatarii spun că acum nu vor avea nici locuri de parcare pentru maşini:



"Ne-am strâns acum cu oamenii să chemăm administraţia la firma de construcţie. Nimeni nu vine. I-am rugat, i-am telefonat, stă paza şi nu ne dă voie să parcăm nicio maşină. Ne-au spus că se face o casă cu zece etaje".



"Măcar şi un teren de joacă să fie sau să dea pace la oameni să parcheze automobilele că, mă rog, fiecare om are maşină".



Locatarii au depus deja o plângere la Procuratură. Contactat telefonic, directorul firmei de construcţie a confirmat faptul că intenţionează să ridice un bloc, doar că edificiul ar urma să fie amplasat în altă zonă. Potrivit agentului economic, pe terenul care este îngrădit va fi amenajat un teren de joacă şi parcări.



"Noi am anunţat toate organele, pretura, poliţia. Noi nu am intrat pe niciun teren de joacă sau în curtea blocului, suntem pe un teren adiacent. Vom edifica blocul, vom amenaja terenul, locuri de parcare, dar şi un teren de joacă pe 18 ari", a declarat Vladimir Cojuhari, directorul companiei de construcţie.



Deocamdată nu am reuşit să obţinem o reacţie de la reprezentanţii Primăriei Chişinău, care au oferit autorizaţie pentru construcţia blocului.