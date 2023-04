Construcţie cu scandal într-un cartier din Capitală. Locuitorii spun că se fac lucrări ilegale și vor merge în instanţă

Construcţie cu scandal într-un cartier din Capitală. Mai mulţi locuitori de pe strada Lacului din sectorul Centru se plâng că lângă casele lor a fost deschis un şantier şi urmează să fie ridicat un bloc de locuinţe. Oamenii spun că edificiul prezintă pericol pentru siguranţa lor şi acuză firma de construcţii că ar fi început lucrările ilegal.

Nemulţumiţi, oamenii povestesc că, în urmă cu două luni, pe strada lor a început construcţia unui bloc ce ar urma să aibă şapte etaje, deşi terenul de opt ari nu ar fi suficient pentru un asemenea edificiu:

''În fiecare zi nu pot oamenii să trăiască, construcţia merge în toi şi nimeni nu răspunde. Copiii acum nu pot ieşi pe stradă, pentru că pot cădea sub camioanele astea mari. Nu dă Dumnezeu se întâmplă şi în Moldova, se întâmplă cutremur ca în Turcia cu o intensitate de şase, şapte grade, casele noastre care stau vizavi de casele astea mari, va fi un dezastru, o să cadă peste casele noastre şi o să ne ucidă.''

''Avem un sistem de canalizare îngust, strada este foarte îngustă, când oamenii muncesc aici, totul se blochează. Nu este posibil să intri în curte. Doamne fereşte ai nevoie de ambulanţă, nimeni nu poate veni, pentru că ei blochează strada. Lângă gardul meu sapă gropi, al doilea etaj al casei e zguduit.''

Anastasia Ţaplina susţine că a solicitat de mai multe ori intervenţia oamenilor legii, dar lucrurile au rămas neschimbate: ''De şase ori a venit poliţia, a încercat să ne ajute poliţistul de sector, iar muncitorii au ieşit la ei şi i-au întrebat de ce au venit pentru a şasea oară? Ce o să ne faceţi? Poliţistul de sector le-a spus să prezinte autorizaţia pentru construcţii, dar muncitorii au plecat şi actele nu au fost prezentate”.

Şi alţi locatari de pe aceeaşi stradă ne-au spus că vor ca lucrările de construcţie să fie stopate cât mai curând:

''Am fost prin toată Europa, dar aşa o dezordine nu am mai văzut nicăieri. Aceşti prădători care construiesc aceste blocuri caută noi şi noi victime. Aceasta este o catastrofă nu doar pentru locatarii de aici, dar pentru toată ţara.''

''Ne-am dori ca totul să fie conform legii. Avem, de fapt, multe legi despre muncă şi referitor la construcţii, problema este că nu se respectă.''

Avocatul locuitorilor susţine că firma de construcţii nu respectă legislaţia şi execută lucrările fără a avea autorizaţie de construcţie: ''- La Primărie ne-am adresat la Direcţia de Arhitectură şi ne-au spus că nu au eliberat autorizaţie. Ne-am adresat cu mai multe plângeri la Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, nu am primit un răspuns. - În ce dată v-aţi adresat la Pretura sectorului Centru?

- În luna februarie au fost depuse primele demersuri. Nu au întreprins careva măsuri şi nu au stopat lucrările, chiar dacă a fost emisă o cerere de stopare a lucrărilor''.

Potrivit avocatului, oamenii sunt decişi să meargă în instanţă pentru a cere stoparea lucrărilor.

''La Judecătoria Chişinău. Aşteptăm să primim tot setul de acte care oficial nu a fost eliberat. Am primit nişte acte, dar nu sunt certificate că aici va fi un bloc cu opt etaje plus un nivel subteran pentru câteva locuri de parcare'', a spus Dorel Rusu, avocat.



Am întrebat muncitorii de pe şantier unde este persoana responsabilă de lucrări pentru a discuta cu ea. Aceştia ne-au spus că dirigintele de şantier s-a îmbolnăvit şi că nu a fost pe teren de câteva zile. Contactat telefonic, Cătălin Cotoman a declarat că firma efectuează lucrările conform legii şi că deţine toate actele necesare pentru construcția blocului cu şapte etaje, însă, nu ne-a oferit mai multe detalii. La rândul lor, reprezentanţii Preturii sectorului Centru ne-au spus că au mers la această adresă după ce au fost solicitaţi de locatari. Potrivit funcţionarilor, inspectorii au constatat că lucrările se efectuează în baza certificatului de urbanism, însă, în lipsa unei autorizaţii de construcţie. Astfel, reprezentanţii Preturii sectorului Centru au expediat în 29 martie un demers către Agenţia Supraveghere Tehnică, întrucât instituţia este singura care se poate expune asupra legalităţii lucrărilor. Am solicitat luni dimineaţă o reacţie şi de la Agenţia Supraveghere Tehnică, iar Valeriu Ivanov, directorul adjunct interimar responsabil de domeniul Construcții și Urbanism, a promis că ne va oferi un răspuns marţi. Contactat ulterior, bărbatul a menţionat că deocamdată nu deţine detalii referitor la lucrările de pe strada Lacului 57 şi că va reveni ulterior cu informaţii. Am revenit cu apeluri şi miercuri, dar Valeriu Ivanov nu a răspuns la telefon.