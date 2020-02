Construcţie cu SCANDAL în sectorul Ciocana. Locatarii unui bloc, REVOLTAŢI că în apropierea casei lor se construieşte o clădire

Scandal fără sfârşit pe bulevardul Mircea cel Bătrân 15, din Capitală. Locuitorii din preajmă sunt împotriva construcţiei unui complex din trei blocuri cu 22 de etaje, executate de o firmă. Cele două tabere sunt în plin proces de judecată, iar potrivit ultimei decizii a instanţei, toate lucrările trebuiau stopate până la o claritate în acest caz. Oamenii spun însă că agentul economic continuă construcţia intenţionat, pentru a nu putea fi obligat ulterior să demoleze clădirea, lucru negat de ultimul.



Lucrările pe şantier au început în anul 2018, iar de atunci locatarii blocurilor din preajmă spun că nu au liniște. Oamenii sunt îngrijorați că odată cu apariția noilor clădiri va fi distrusă infrastructura și căile de acces.



"Suntem supărați, ca și cum s-ar bate joc de populația din jur. Eu nu înțeleg ce fel de lege este în statul acesta al nostru. Luptăm până la sfârșit”.



”Ne sufocăm de acum. Pe terenul care se face acolo, cinci mii de metri pătrați, se construiesc 800 și ceva de apartamente. Puteți să vă închipuiți pe un loc atât de mic, ce lume este acolo”.



”Noi locatarii din blocurile respective o să ieșim la proteste, o să facem așa ca lumea să cunoască eroii. O să ajungem până la CEDO, până vom rezolva problema în cauză”.



Nemulțumiți de "noii vecini" sunt şi câţiva agenţi economici din preajmă, care şi-au angajat un avocat comun care să le apere interesele.



”Executând lucrările date de construcție, au acaparat spații din terenul aferent învecinat. Putem să prezentăm și probe (aici arată fotografii) cu amplasarea oficiului de vânzări, cu săpături, acapararea drumului public”, a spus avocatul unui agent economic, Sergiu Cabătut.



Locatarii i-au filmat pe muncitorii care continuă lucrările în pofida deciziei instanţei.



”Astăzi, data de 13 februarie 2020, pe șantier se lucrează intens”.



Şi echipa noastră de filmare a mers pe șantier pentru a vedea cum stau lucrurile, dar, nu a surprins nici un muncitor. Aşa că l-am contactat pe directorul companiei de construcție vizate.



”La moment, nu se lucrează. De când a fost hotărârea instanței. Noi am oprit lucrările. - De cât timp nu se lucrează? - (oftează lung) Păi, de vinerea trecută pare-mi-se. Se face ordine pe șantier. Se adună materialele, pentru că toate erau sub ploaie”.



Am insistat să ne ofere un interviu la acest subiect, pentru a prezenta opinia sa.



”- Ați putea să ne oferiți un interviu la cameră? - Eu îmi cer scuze, pot să revin cu un sunet, nu mi-i comod acum să discut cu televiziunea”, a spus directorul companiei de construcții, Grigore Ţîrchi.

Am revenit cu un apel, dar nimeni nu ne-a mai răspuns.

O parte a complexului locativ ar trebui să fie dat în exploatare în acest an, iar restul, în 2021.