Construcție cu scandal în sectorul Buiucani al Capitalei. Motivul pentru care un antreprenor va da în judecată un agent economic

Imaginile au fost filmate în iunie de proprietarul imobilului de pe strada Pietrăriei. Acesta îşi învinuieşte noul său vecin, pentru că şi-a construit un mic magazin şi ar fi blocat canalul de scurgere a apelor pluviale din preajma blocului."Au venit şi au aruncat pământ şi apoi au spus că totul va fi în regulă. În rezultat, mii metri cub de apă nu au avut unde să se scurgă. Nivelul apei a crescut cu un metru şi a inundat clădirea noastră", a spus antreprenorul, Ruslan Slivca."Apa ajungea până aici, se vede clar. Era multă mobilă şi tehnică aici, am evacuat. Uşile s-au umflat, sunt distruse. Puteţi vedea şi singuri", a spus antreprenoarea, Liubovi Camerzan."Aici e cazangeria care a fost înecată. Am schimbat pompa, pentru că a ars. Apa a ajuns şi în spălătorie. Se vede unde era nivelul apei. Maşina de uscat haine este afară, nu e funcţională. - Ce pierderi aveţi? - Aproximativ 500 de mii de lei", a spus antreprenorul, Ruslan Slivca."Un pic mai la deal de persoana în cauză, se află un lac de acumulare. Şi acest lac, deci i s-a rupt digul şi el a fost inundat din cauza asta", a spus antreprenoarea, Olga Lopușin.Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc, susţine că antreprenoarea a primit la începutul anului autorizaţie de amenajare a unui punct pentru comercializarea plantelor decorative. Ea nu avea însă dreptul să construiască pe acel spaţiu şi să îngrădească zona."Am emis prescripţie de demolare. La expirarea termenului de prescripţie, această platformă va fi adusă absolut la varianta zero la starea iniţială. Termenul expiră la jumătatea lunii septembrie. Către 15 septembrie", a spus pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc.Proprietarul imobilului inundat spune că îl va acţiona în judecată pe vecin pentru a cere despăgubiri.