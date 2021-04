Construcţia unui bloc cu 11 etaje dintr-o zonă rezidenţială din Capitală s-a lăsat cu un nou scandal

Construcţia blocului cu 11 etaje dintr-o zonă rezidenţială de pe strada Eugen Coca din Capitală s-a lăsat cu un nou scandal. Locatarii din cartier s-au adunat lângă şantier pentru a-i cere agentului economic să scoată macaraua şi camioanele de pe terenul adiacent, care se află în proprietate publică. Oamenii sunt indignaţi că nu-şi pot parca automobilele în zonă.



"Jos bandiţii! Jos bandiţii!"



"Maşina mea stătea exact aşa în curte. Eu mă întorceam de la muncă, iar pe mine mă aşteptau aici două maşini de pază şi au început să mă ameninţe că o să vină evacuatorul, dacă eu nu îmi iau maşina."



"Ei au venit, ei au un contract de pază pentru construcţie pe care o vedeţi, dar nu pentru terenul care este teren public."



"Aici este o hotărâre de judecată de pe data de 26 noiembrie 2020. Unde este spus foarte clar că terenul dat aparţine casei date."



Agentul economic responsabil de construcţia blocului a chemat poliţia la faţa locului.



"Noi ne aflăm aici şi rugăm doar persoanele să nu blocheze drumul, ca să permită lucrările, asta este tot. Dacă au careva pretenţii lasă să se adreseze la instanţa publică locală ca să anuleze", a declarat şeful interimar al sectorului de Poliţie Buiucani, Igor Pocrîș,



Locatarii din cartier au sesizat pretorul sectorului Buiucani, însă agenţii de pază nu i-au permis lui Vadim Brânzaniuc să se apropie.



"- Eu am spus că nimeni nu intră pe şantier, înseamnă că nimeni nu intră! - În ce bază, arătaţi un document! - Dar tu în ce bază stai aici, la care lucru eşti. Ce este cu circul ăsta aici!!!!"



Vadim Brânzaniuc s-a arătat revoltat de situaţia în care s-a pomenit şi a chemat locatarii şi reprezentantul companiei de construcţie la Pretura Buiucani.



"Am cerut să fie sistate lucrările. Cu toţii ştim că avem o hotărâre de judecată care face dreptate agentului economic, însă, în acelaşi timp, este interesul public", a spus Brânzaniuc.



Avocatul agentului economic, Cristina Doga, susţine că blocul este construit legal. Mai mult, firma că ar avea şi permisiunea de a folosi terenul public din preajma şantierului.



"Am chemat specialistul la faţa locului, a făcut nişte măsurări şi întradevăr am văzut că noi ne încadrăm în terenul nostru privat. Dar ce ţine de locul unde sunt utilajele date, unde intră betoniera este teren municipal, aparţine municipiului. Noi am autorizat accesul provizoriu pe acest teren municipal", a spus Cristina Doga.



De cealaltă parte, avocatul locatarilor din cartier, Mihai Balan, spune că hotărârea prin care i se permite agentului economic să ocupe terenul municipal a fost anulată anterior.



"Arhitectul şef al municipiul Chişinău a anulat avizul de pe planul de organizare a şantierului, care le permitea provizoriu. Iar verificatorului de proiecte tot a anulat", a declarat Mihai Balan.

Blocul de pe strada Eugen Coca se construieşte în baza unei autorizaţii tacite obţinute de firma de construcţii printr-o hotărâre judecătorească. În ianuarie 2020, primarul Capitalei a emis o dispoziţie prin care a anulat actele permisive acordate de judecători. În februarie, Curtea de Apel a dat o decizie favorabilă companiei de construcţii. Hotărârea a fost atacată la Curtea Supremă de Justiţie de locatarii din cartier care susţin că blocul e construit prea aproape de casele lor şi le încalcă dreptul la viaţă privată.