Constantin Țuțu, cercetat pentru îmbogățire ilicită și fals în declarații, pledează nevinovat

Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova, Constantin Țuțu, se declară nevinovat în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și fals în declarații. El a participat ieri, la prima şedinţă de judecată în acest caz, care a avut loc la Judecătoria Chişinău, oficiul Buiucani.



"Am făcut cunoştinţă aşa prealabil cu dosarul şi am văzut că acolo sunt sume de bani care nu îmi aparţin mie şi urmează acum în judecată să mergem pe fiecare sumă în parte de bani, care nici nu am idee de unde s-au luat.", a declarat Constantin Ţuţu, inculpat.



Ţuţu mai susţine că dosarul deschis pe numele său este unul politic.



"Am fost membru al Partidului Democrat şi după aia s-au început toate problemele date. Eu am declarat şi am spus anterior: şi casa, şi maşinile, şi toate veniturile mele le-am declarat.", a mai spus acesta.



Avocatul fostului deputat a cerut ca dosarul să fie examinat de acelaşi judecător care se ocupă şi de o altă cauză deschisă pe numele lui Ţuţu, în care este învinuit de trafic de influenţă. Solicitarea a fost susţinută de procurori şi acceptată de instanţă.



"La etapa urmăririi penale ele au fost examinate în conexitate, în cadrul aceluiaşi dosar penal, s-a solicitat şi în instanţa de judecată să fie examinată într-o singură procedură la acelaşi judecător. Dosarul care este la judecătorul Ion Morozan.”, a precizat Daniel Berliba, avocatul lui Constantin Ţuţu.



Procurorii susţin că nu vor cere alte interdicţii pentru Constantin Ţuţu.



Reporter: "Vor fi ulterior alte solicitări din partea procurorilor?” Procuror: „În dependenţă de comportamentul acestuia urmează să decidem, la moment măsura este în vigoare şi expiră în luna decembrie. Măsura aplicată expiră pe data de 11".



Fostul deputat PDM a fost pus sub învinuire în data de 20 octombrie. Acesta este cercertat pentru îmbogățire ilicită și în două episoade de fals în declarații. Potrivit procurorilor, în perioada când era deputat, Constantin Ţuţu a agonisit venituri în sumă totală de peste 6 milioane 455 de mii de lei.

În aceeași perioadă, el a avut cheltuieli de peste 10 milioane de lei. În prezent, Constantin Ţuţu are interdicţia de a părăsi ţara pe un termen de 60 de zile şi i-a fost aplicat sechestru pe un bun imobil şi pe mijloace băneşti în sumă totală de 800 de mii de lei. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă de la trei până la şapte ani de puşcărie.