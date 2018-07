Luptătorul moldovean de K-1 Constantin Rusu a triumfat la turneul "Tatneft", desfăşurat la oraşul Kazan. Sportivul nostru l-a învins la puncte pe francezul Cheick Sidibé într-un duel din categoria de greutate de până la 80 de kilograme.



Rusu a dominat autoritar, dar adversarul său, deși a fost numărat de două ori, a terminat lupta în picioare.

"Era posibil să fac şi knock-out, dar am fost mai atent, de aceea am câştigat la puncte. MUSCA Nu am vrut să fac greşeli, am vrut să lucrez mai calculat. Mai bine să obţin o victorie sigură, decât să fac greşeli", a spus luptătorul K-1, Constantin Rusu.



Constantin Rusu are 24 de ani. El are în palmares 13 dispute pe ringul profesionist el a disputat 13 partide în care a înregistrat 10 victorii, a suferit două înfrângeri şi a terminat o confruntare la egalitate.