Consolidarea securității energetice, discutată la Chișinău de participanții la Summitul interparlamentar

Evoluțiile actuale ale transferului cererii de gaze dinspre Rusia și ale consolidării independenței energetice, precum și implicațiile pentru regiune. Acesta este subiectul celui de-al III-lea panel de discuţii din cadrul conferinţei interparlamentare, cu genericul "Georgia, Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocările de securitate curente", care se desfăşoară în Capitală.

Dna Irena Degutiene, Vicepreședintele Seimasului Republicii Lituania, Seimasul Republicii Lituania: "Lituania știe ce înseamnă să ai și să nu ai securitate energetică. Atunci când avem un vecin atât de mare, care prin energie crede că poate avea un impact atât de mare. Suntem fericiți că am făcut un pas mare din puctul de vedere al securității. Lituania a înțeles că devenind membru al NATO a rămas o insulă energetică la fel ca vecinii noștri care au fost izolați. Lituania a făcut schimbări strategice în sectorul energetic. Liatuania a devenit un lider în acest sector. Prețurile la energia electrică au scăzut cu 18 la sută. Am construit un terminal cu gaz, este o poveste de succes care demonstrează angajamentul nostru față de securitatea energetică din Lituania. În Lituania am sprijinit mereu că problemele de securitate trebuie combătute cu ajutorul UE. Avem un vecin foarte agresiv. Petrolul și gazul sunt renumite pentru obținerea unor scopuri geo-politice. Vom continua să sprijinim Ucraina. Avem realizări pentru că acum avem și unele reacții. Țările Parteneriatului Estic trebuie să se ajute. Țările își urmăresc propriile interese economice, uneori nu ținem cont de amenințările unor vecini mai mari. Este o provocare mare pentru independența unor state suverane. Să fim uniți, să gândim în mod progresist. Există războaie hibrite și în alte țări".

Dna Nataliia Katser-Buchovska, Președintă de Subcomisie, Comisia pentru complexul energetic și combustibil, politică nucleară și sigurața nucleară, Rada Supremă a Ucrainei: "În 2014 noi am fost în fața unor mari amenințări, pentru că în 2014 noi eram dependenți de gazele rusești. Acum noi nu cumpărăm niciun cub de la ei. Noi am semnat în 2008 un contract prin care am putut să cumpăram gaz de la o companie. Câteva luni noi am câștigat un proiect, iar acum avem un preț de piață. Este un rezultat. Împreună cu Moldova ne facem o altă interacțiune energetică, una europeană. Noi suntem în fața unor transformări. Acum în Ucraina noi trecem prin niște turbulențe. Noi nu putem conta doar pe un furnizor. Lipsa de comunicare între țări este o problemă similară. Țările din vecinătate trebuie să întărească securitatea energetică. Doar împreună putem să trecem peste această amenințare energetică. "

Ambasador John Herbst, Director, Centrul Eurasia, Consiliul Atlantic: "În anii 80, președintele american și-a exprimat preocuparea față de conductele construite din Rusia spre Europa. De câteva ori în ultimii 12, 13, 14 ani, Kremlinul a încetat furnizarea de gaze pentru a pedepsi Ucraina, Belarusul. UE a cunoscut valoarea securității energetice. UE reprezintă cea mai puternică economie a lumii, poate înlătura puterea Moscovei pe piața gazelor. În Europa și la nivel global se luptă împotrivă monopolului asupra furnizării de gaze de la Moscova. SUA a avut necesitate de energie timp de multe decenii și prin gazul lichefiat America își revine în acest sector, iar acest lucru reduce prețul gazelor la nivel global. Putin est eun politician revizionist din pucnt de vedere al integrității teritoriale."

Dr. Agnia Grigas, Cercetător științific superior, Centrul Eurasia, Consiliul Atlantic: "Este o plăcere să revin aici. Securitatea energetică este un domeniu foarte important. Eu aș spune că noi avem mai mult gaz, mai mult comerț, avem mai multe oportunități. SUA este o țară energentă. Acest lucru naște mulți concurenți pentru Rusia. Vedem schimbare atunci când Rusia încearcă să facă acțiuni de a recâștiga piața gazului. Există un fel de luptă între țările europene legate de furnizarea gazelor. Vreau să menționez riscul datoriilor. Datoriile de gaz pot fi foarte periculoase, acest lucru trebuie luat în considerație".

