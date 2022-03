Consiliul Suprem de Securitate a venit cu mai multe recomandări pentru combaterea corupției

Consiliul Suprem de Securitate recomandă Ministerului Justiției să elaboreze modificările legislative necesare pentru reducerea oportunităților de abuz de drept în procesele de investigare și de examinare în instanță. Anunțul a fost făcut de Președinției, în urma ședinței CSS, care s-a desfășurat în această dimineață.

"Am ascultat rapoartele instituțiilor responsabile pe subiectul combaterii corupției mari. Am auzit care sunt progresele și care sunt impedimentele pe aceste dosare. Am făcut recomandări de ordin legisaltiv pentru toate instituțiile", a declarat președintele Maia Sandu.

CSS a recomandat Procuraturii Generale să adopte strategii de investigare care să accelereze finalitatea dosarelor complexe, iar Consiliului Superior al Magistraturii - să consolideze efortul de asigurare a integrității judecătorilor. Nu în ultimul rând, Parlamentul ar trebui să adopte în mod prioritar modificările legislative necesare.