Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit în ședință pentru a numi un procuror general interimar

Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi în ședință pentru a numi un procuror general interimar, după ce Alexandr Stoianoglo a fost reținut de mascații de la SIS. Prima tentativă a avut loc marți seara. Atunci, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a încercat să-i convoace de urgență pe membrii CSP.



"Încercăm să ne convocăm în ședința Consiliului Superior al Procurorilor, pentru a încerca să selectăm conform legii un candidat la funcția de procuror general interimar. Eu am încercat să discut cu vreo șapte membri, cvorumul e opt. I-am rugat pe cei mai aproape de al optulea să-l telefoneze, am apelat-o pe doamna Motuzoc, nu mi-a răspuns", a menţionat ministrul Justiţiei.



Însă ședința CSP așa și nu a avut loc marți seara, din lipsă de cvorum.



"Acuma am fost prezenți șapte membri. Respectiv am constatat lipsa cvorumului pentru ca ședința să fie deliberativă, pentru ca să se ia anumite decizii. Din aparatul consiliului, care activează aici permanent, va depune o cerere oficială la aparatul consiliului și va solicita ca să fie notificați, invitați ceilalți membri ai consiliului", a declarat Sergiu Litvinenco.



Sergiu Litvinenco a evitat să spună cine este potențialul candidat pentru funcția de procuror general interimar:



"- Domnule Litvinenco, astăzi în componența în care ați reușit să vă întruniți ați discutat despre un potențial candidat?

- A fost un schimb de opinii.

- Și vreun nume?

- A fost un schimb de opinii. Eu nu am acordul celorlalți colegi ca să dau mai multe detalii".



Procuratura Generală a rămas fără conducere după ce s-a dispus începerea urmăririi penale pe numele lui Stoianoglo. Marți, Alexandr Stoianoglo, a venit la ședința Consiliului Superior al Procurorilor chiar în timp ce membrii instituției discutau dacă pe numele lui trebuie demarată o anchetă penală. Acest lucru a stârnit indignarea ministrului Justiţiei, Sergiu Litvinenco.

Alexandr Stoianoglo a vrut să depună cerere și le-a amintit membrilor CSP că poti fi trași la răspundere pentru deciziile luate.



"Eu depun cerere doamnă președinte pentru dvs, dacă doriţi repartizaţi şi pentru membri consiliului. Şi eu avertizez că legislaţia în vigoare stabilește răspunderea contravențională pentru deciziile adoptate", a menţionat Stoianoglo.



Ulterior, Alexandr Stoianoglo a părăsit ședința și a anunțat că va organiza un briefing, lucru care nu s-a mai întâmplat.