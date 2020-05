Consiliul Superior al Magistraturii are un șef interimar. Funcția a fost preluată automat de Anatol Pahopol, cel mai în vârstă membru al CSM

Judecătorul Curţii de Apel Chişinău Anatol Pahopol este noul şef interimar al Consiliului Superior al Magistraturii. Funcţia a fost preluată automat, deoarece potrivit legii, fotoliul CSM îl ocupă cel mai în vârstă membru al instituţiei. Anterior el a fost membru supleant."Se detaşează judecătorul Anatolie Pahopol de la Curtea de Apel Chişinău în calitate de membru CSM."Au fost 11 voturi PRO şi două - împotrivă. Cei din urmă au declarat că Pahopol nu are dreptul să fie la CSM, deoarece anterior şi-a depus cererea de demisie din funcţia de membru supleant. Demersul nu a ajuns să fie examinat, spune Pahopol:"În niciun mod nu a fost soluţionată această cerere. După asta eu am fost nu că exclus, dar nu am fost chemat la nicio şedinţă a CSM".O altă supărare a membrilor CSM vizavi de candidatura lui Anatol Pahopol este faptul că acesta a participat la Adunarea Generală a Judecătorilor din toamnă, unde a votat pentru revocarea din funcţie a mai multor membri ai structurii."- Recunoaşteţi hotărârea acelei Adunări? - Ce înseamnă recunosc sau nu recunosc? - De exemplu, unii membri, o parte dintre noi considerat că aceea hotărâre a fost anticostituţională. - Eu nu pot să recunosc rezultatele acelei adunări, care nu a avut careva consecinţe legale."Potrivit ultimelor prevederi votate recent de Parlament, până la alegerea noilor membri al CSM din rândul magistraţilor de către Adunarea Generală a Judecătorilor, membrii supleanți vor ocupa aceste funcţii vacante. Subiectul a fost motiv de dispută şi în plen. Opoziţia a acuzat reprezentanţii PSRM, autorii modificărilor legislative, că încearcă astfel să obțină majoritatea în CSM și că ar avea influență asupra lui Anatol Pahopol. Mai târziu Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că nu este de acord cu delegarea lui Pahopol în componența structurii.