Consiliul municipal Bălţi cere ajutorul Parlamentului și Guvernului pentru a soluţiona problema evacuării deşeurilor menajere din oraş

Consiliul municipal Bălţi cere ajutorul Guvernului şi Parlamentului pentru a soluţiona problema evacuării deşeurilor menajere din oraş.

O declaraţie în acest sens a fost votată astăzi. Aleşii din Bălţi spun că municipiul este în prag de criză din cauza accesului restricţionat la groapa de gunoi.



"Consiliul Municipal Bălţi se adresează către Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova pentru implicarea în soluţionarea problemei de salubrizare a Municipilui Bălţi", a spus consilierul, Svetlana Cudreașova.



Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă susţine că problema trebuie soluţionată urgent, până în primăvară.



"Ce se referă la şobolani, ce se referă la câini pe care noi îi vedem în containere care se hrănesc din deşeurile acestea care nu sunt evacuate la timp. Noi nu am putut să nu batem în clopote, luînd în consideraţie că vin timpurile calde", a spus şeful ISU Bălţi, Lilian Butnariuc.



Întrebat dacă are un plan de acţiuni pentru problema deşeurilor, proaspătul viceprimar din Bălţi Nicolai Grigorişin nu a avut un răspuns.



Pe de altă parte, agentul economic care gestionează groapa de gunoi spune că nu permite depozitarea deşeurilor din cauza datoriei de 250 de mii de lei pe care le are municipiul.



"Întreprinderea dată are o datorie scadentă la ziua de astăzi şi nu poate fi acoperită. Deci nu este vina în poligon, vina este în Primăria Municipiului Bălţi, care din considerentul haosului care este acolo nu pot de două luni şi ceva nu pot numi un director la întreprindere care să gentioneze un proces aşa de complex ca evacuarea deşeurilor", a spus gestionarul groapei de gunoi, Dumitru Rusnac.

La rândul ei, primăria se plânge că tarifele percepute de gestionarul gropii de gunoi sunt mari.

Pentru o tonă de deşeuri, trebuie să achite 76 de lei. La sfârşitul lunii decembrie, Guvernul s-a implicat pentru a depăşi criza deşeurilor din Bălţi.

Cu trei zile înainte de Revelion, zeci de muncitori din Chișinău și carabinieri au adunat împreună cu angajații întreprinderilor comunale din Bălţi peste 1.000 de metri cubi de gunoi de pe străzile din oraş, după ce Primăria a reziliat contractul cu firma care se ocupa de evacuarea deşeurilor.