Consiliul împotriva discriminării: Angajaţii Armatei Naţionale care au permis hărţuirea soldatului trebuie pedepsiţi

Angajaţii Armatei Naţionale, care nu i-au asigurat protecţie recrutului homosexual care a fost hărţuit, trebuie traşi la răspundere disciplinară. Este recomandarea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, care a investigat cazul lui Marin Pavlescu, militarul în termen care s-a plâns pe reţelele de socializare că a fost bătut şi înjurat de colegi şi superiori pe motiv că are o altă orientare sexuală. Reprezentanţii Ministerului Apărării nu au răspuns la telefon pentru a comenta concluziile Consiliului.

"Mă numesc Marin Pavlescu. Sunt militar în termen de orientaţie homosexuală. În ultimele 6 luni am fost supus hărţuirii în unitatea militară pe motiv că sunt gay. Am făcut cu greu faţă tratamentului degradant şi umilitor la care am fost supus zilnic, inclusiv de conducere", a spus Marin Pvalescu, soldat dezertat.

Marin Pavlescu şi-a început serviciul militar în aprilie 2021. El a povestit că despre orientarea sa sexuală s-a aflat după ce un superior a răspândit zvonul. Mai exact, Marin şi-a sunat iubitul de pe telefonul acestuia, iar conversaţia a fost înregistrată. Recrutul a povestit că a fost şi bătut de către colegi, dar nimeni nu a luat măsuri. Astfel, când a ieşit în concediu, Marin Pavlescu a decis să nu mai revină în armată, deşi acest lucru poate fi catalogat ca dezertare, faptă ce se pedepseşte cu până la 5 ani de puşcărie. După ce cazul a fost făcut public, Ministerul Apărării a deschis o anchetă internă. Povestea nu s-a încheiat aici. În cadrul audierilor organizate de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, maiorul Petru Corciun a făcut o declaraţie catalogată de mulţi drept scandaloasă.

"Petiţionarul care a adresat petiţii şi Consiliului, în afară de toate înregistrările, urma să probeze că întradevăr persoana dată, în baza unui certificat medical, altceva, că întradevăr este homosexual. O simplă declaraţie nu este temei că această persoană este homosexuală. Poze care atestă acest lucru", a declarat Petru Corciun, maior de Justiție, Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării.

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii a concluzionat că astfel de declarații denotă viziuni ostile față de petiționar și persoanele care aparțin comunității LGBT+ și sunt bazate pe prejudecăți și stereotipuri.

Consiliul a mai recomandat tragerea la răspundere şi a angajaţilor Ministerului Apărării care au investigat ineficient plângerea lui Marin Pavlescu.