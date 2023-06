Consilierul municipal Cornel Pîntea, după ce a fost exclus din PUN: Este o decizie PLDM-istă, eu am respins unele scenarii

Consilierul municipal Cornel Pîntea acuză PLDM că ar sta în spatele excluderii sale din PUN, pe motiv că nu a fost de acord cu unele scenarii care ţin de fuziunea celor două formaţiuni. El neagă că ar exista motive pentru a fi dat afară din partid şi spune că nu are de gând să-şi depună mandatul de consilier în Consiliul Municipal Chişinău, aşa cum i s-a cerut.

"Eu am aflat despre decizia PUN din ştiri. Sunt suprins. Chiar zilelel trecute, am discutat cu mai mulţi colegi din Biroul Permanent şi nimeni nu mi-a reproşat sau invocat ceva de genul celor menţionate în comunicatul PUN. Eu am susţinut fuziunea PUN cu PLDM, pentru că este o decizie a unui partid care dă dovadă de maturitate politică. În acelaşi timp, nu am acceptat unele scenarii care mi s-au propus, dar asta rămâne pe interior deja. Probabil, de aici vin şi unele supărări. Oricum, cred că acest comunicat nu este al PUN-ului, dar este un comunicat PLDM-ist. Oricum, este cum este. Asta e părerea mea. Oricum, peste două săptămâni PUN nu va mai exista, va fi doar PLDM ", a declarat Cornel Pîntea pentru Publika.md