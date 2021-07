Consilierul local al satului Corjova şi activistul civic pentru drepturile omului, Valeriu Miţul, are acces interzis în Transnistria

Consilierul local al satului Corjova şi activistul civic pentru drepturile omului, Valeriu Miţul are acces interzis în regiunea transnistreană. Bărbatul a fost reţinut astăzi de așa-numiții grăniceri din stânga Nistrului în momentul în care se deplasa spre Chişinău. Preţ de o oră acestuia i s-au verificat actele la pretinsul post vamal din satul Lunga, raionul Dubăsari. Ulterior, acesta a primit interdicţia de a intra în regiunea transnistreană şi i s-a spus că trebuie să părăsească domiciliul în trei ore.

Valeriu Miţul susţine că s-a pornit de dimineaţă să-şi viziteze fiica, care este domiciliată în Chişinău. La aşa numitul post vamal din satul Lunga, el a fost reţinut abuziv timp de oră unde i s-au verificat actele.



" - V-au explicat motivul? - Nuuu. Am întrebat cauza, pentru ce m-aţi oprit, puteţi să îmi spuneţi, de unde v-aţi învăţat. Nimic, ca muţii pun capul în pământ. Tace, acuş cineva trebuie să se apropie, acuş cineva o să vină, iată aşa aproape o oră".



După o oră, bărbatul a primit un document semnat de așa-numitul minister al securității transnistrean prin care i s-a interzis să intre în regiunea transnistreană timp de trei ani.



"Au dus hârtia cu ştampilă şi mi-au înmânat-o şi mi-au spus drum bun. În trei ore eu trebuie să fug de pe teritoriu, să ies de pe teritoriul Transnistriei. Numai că nu ştiu care e teritoriul lor, că nu e recunoscut de nimeni".



Valeriu Miţul spune că este acum într-o situaţie disperată şi cere ajutorul autorităţilor de la Chişinău.



Asociaţia Promo-LEX condamnă aceste acţiuni şi susţine că va sesiza toate instituţiile abilitate despre abuzurile comise.



"Situaţia gravă este că aceste persoane locuiesc în regiunea transnistreană. În momentul în care ei primesc astfel de restricţii ei practic aflându-se acasă la domiciliul lor se află sub un risc. Vom sesiza atât organele de drept cât şi alte autorităţi, inclusiv organizaţiile internaţionale. Comportamentul pasiv nu rezolvă cu nimic abuzurile existente".



Am încercat să obţinem un comentariu din partea Biroului Politici de Reintegrare referitor la acest caz însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Precizăm că este a doua reţinere a lui Valeriu Miţul într-un interval de două luni. La sfârşitul lunii mai, el a mai fost oprit abuziv la acelaşi pretins post vamal din satul Lunga. Valeriu Miţul este consilier local în satul Corjova, activist civic pentru drepturile omului şi veteran al războiului de la Nistru. În perioada anilor 2003 - 2011, el a fost primarul localităţii Corjova.