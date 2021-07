Consilierul liberal Ion Cebanu către Victor Chironda: Dacă aveai demnitate, scriai "Demisia" şi spuneai "arrivederci, dle socialist"

Consilierul liberal Ion Cebanu a sugerat în cadrul şedinţei de vineri a CMC că Victor Chironda a fost folosit de socialişti pentru a fi paravanul problemelor din Primărie. Cebanu a declarat că l-a avertizat în această privinţă pe Victor Chironda, acum un an şi jumătate.

"Stimaţi colegi, mi-e greaţă să particip de exemplu la şedinţa de azi, dar am venit. Victoraş, un an şi jumătate îţi spuneam aşa: "Nu o să fii primar, dar o să fii paravanul problemelor, care ar trebui să se ducă în capul lui Ceban, dar o să se ducă în capul Dvs. Ţi-o spun că eşti tânăr şi poate te mai gândeşti ce ai de gând să faci. O să te folosească vreo jumătate de an. Am greşit numai cu jumătate de an", a spus Cebanu.

Consilierul liberal a sugerat că Chironda trebuia să-şi dea demisia singur, iar deoarece nu a făcut-o ar fi avut anumite interese.

"Îţi aminteşti că te-am bătut la capt cu trei clădiri: bd. Moscovei, hotelul Codru şi conacul urban Rîşcanu. Matali îmi dai răspuns pe cinci pagini. ŞI la moment îmi scrii: "La ambele şantiere se execută lucrări de construcţie". Adică, acolo se poate? Iar când ai văzut că îţi cântă cântecul de lebădă, te-ai legat de Hotelul Naţional. (...) Noi suntem pentru ca să vă dăm afară pe toți, dar dacă nu reușim pe toți, măcar pe câte unul. Dacă matali ai fi avut demnitate ai fi scris demisia şi ai fi spus "Arrivederci, dle socialist". Nu, te ţii de funcţie, înseamnă că ai interes", a spus Cebanu.