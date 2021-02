Consilierii PAS acuză autorităţile municipale că ajută firma "EPA MEDIA" să monopolizeze domeniul

Scandalul de pe piaţa de publicitate din Capitală continuă. Consilierii PAS acuză autorităţile municipale că ajută firma "EPA MEDIA" să monopolizeze acest domeniu prin acordarea dreptului de a amplasa publicitate pe staţiile de aşteptare pe care le gestionează. Roman Cojuhari susţine că regulamentul elaborat de Primărie ar favoriza activitatea firmei."În condiţiile în care Epa Media deţine în proprietate peste 300 de staţii, devine clar că, prin eliminarea panourilor, acesta ve deveni monopolist pe piaţa publicităţii, datorită spaţiilor publicitare din staţiile de aşteptare", a declarat consilierul municipal din fracţiunea PAS, Roman Cojuhari.Autorităţile municipale mai sunt obligate, prin contractul din 2007, să ofere agentului economic peste 1500 de locuri de amplasare a dispozitivelor pentru reclamă. Iar, potrivit consilierului PAS, preturile demontează pe bandă rulantă dispozitivele care aparţin altor agenţi economici pentru a face loc pentru panourile pe care ar urma să le instaleze "Epa Media" pe străzile din oraş. Cojuhari susţine că anume aşa se explică şi faptul că timp de un an CMC nu a aprobat regulamentul de amplasare a publicităţii stradale.Primarul Ion Ceban dă asigurări că în locul panourilor demontate nu vor apărea altele: "Aveţi angajamentul din partea mea, a zecea oară repet, nimic din aceste aşa numite 1500 de panouri nu vor fi cedate companiei Epa Media sau oricărei altei companii, pentru a monopoliza piaţa de publicitate."Compania "Epa Media" a semnat cu Primăria Capitalei, în 2007, un contract prin care s-a obligat să instaleze şi să modernizeze staţii de aşteptare din Chişinău. După ce a ajuns în prag de faliment şi nu şi-a putut onora obligaţiile asumate, "Epa Media" a fost cumpărată de "Moldopresa". În aceste condiţii, Cojuhari spune că acest agent economic ar amplasa gherete lângă staţii, fără a mai avea nevoie de participarea la licitaţii."Amplasează bine-merci gherete în staţii, în apropierea staţiilor, pe străzi principale unde vând absolut totul, de la ziare şi terminând cu cafea şi băuturi răcoritoare", a declarat consilierul PAS.Pe de altă parte, Ceban susţine că vor fi realizate licitaţii şi pentru aceste unităţi de comerţ ambulant:"Va fi, şi pentru presă, dar separat. Şi pentru flori, separat."Contractul încheiat cu Epa Media expiră în 2022."Primarul general a dat de înţeles că el are de gând să prelungească cel puţin cu cinci ani acest contract. Altfel spus, Ion Ceban, practic public a anunţat că va favoriza un agent economic anume şi va facilita monopolizarea pieţii de publicitate", susţine consilierul PAS Roman Cojuhari."Dacă vreţi să mă întrebaţi pe mine dacă voi semna eu prelungirea contractului, am zis că nu. Mai vreţi altceva?", a reacţionat primarul Ion Ceban.Am solicitat o reacţie de la compania "Epa Media", însă, deocamdată, nu am primit un răspuns.