Consilierii muncipali, mai leneşi ca niciodată. De la începutul anului, aleşii s-au întrunit doar în şase şedinţe. Cea de ieri trebuia să fie ultima, pentru că începe campania electorală pentru alegerile locale. După ce s-au întrunit de dimineață, la amiază aleșii și-au luat o pauză. Doar că după pauză nu au mai revenit la ședință. Astfel, de la începutul anului s-au adunat peste 1600 de proiecte, care rămân doar pe hârtie.



Cam la toate şedinţele din acest an, consilierii locali nu s-au putut înţelege asupra agendei, iar într-un final întrunirile se încheiau fără luarea unor decizii. Liberalii spun că de vină sunt întotdeauna socialiştii care boicotează şedinţele.



"Întrebaţi-i pe socialişti. Noi insistăm de vreo două luni să facem şedinţa asta. Data trecută au ieşit aşa, hoţeşte din sală, nu a mai putut fi închisă şedinţa. Mai au câţiva parteneri în celelalte partide", a spus consilierul PL, ion Cebanu.



De cealaltă parte, cei din PSRM spun că, dimpotrivă, ei sunt cei care solicită să se întrunească în şedinţe.



"Vedeţi câte solicitări au venit de la fracţiunea socialiştilor pentru ca să fie organizată întrunirea Consiliului Municipal şi câte solicitări au venit de la alte fracţiuni şi atunci noi vom avea un răspuns, unu. Doi, dacă noi ne gândim la municipalitatea şi la modul de activitate a ei, păi pe ordinea de zi trebuie să fie întrebările care vizează municipalitatea", a spus consilierul PSRM, Dinari Cojocaru.



Şi consilierii din ale fracţiuni şi cei independenţi confirmă că nu-şi încheie mandatul cu dreptul.



"Stau 1600 de proiecte de decizie, dintre care sunt proiecte urbane pentru oraş care nu se mişcă. De asta şi stagnează lucrurile în oraşul nostru, pentru că problema este în noi înşine", a spus consilier independent, Ion Ştefăniţă.



"A început campania electorală şi încep întâlnirile şi tot ce este legat de această campanie. Eu cred că de asta aşa şi se primeşte", a spus consilierul independent, Vasile Chirtoca.



"Cred că cea mai mare vină pentru neconvocare e a executivului şi nu a consilierilor, cum încearcă să se dea vina. Sper că măcar azi va avea loc şedinţa, deşi văd că sunt puţini consilieri", a spus deputat PPEM, Igor Călin.



"De ce nu am convocat? Din cauză că, pentru a convoca o şedinţă, este necesar să fie minim 26 de consilieri care să participe la şedinţă. Înainte de şedinţă, se organizează şedinţa Biroului Permanent la care se determină câţi consilieri o să participe şi până în prezent, la toate şedinţele Biroului Permanent, am constatat că nu avem suficient număr de consilieri", a spus primarul interimar al Capitalei, Adrian Talmaci.



În data de 4 iulie, aleşii locali s-au întrunit în şedinţă şi l-au demis pe fostul primar interimar, Ruslan Codreanu, apoi socialiştii au plecat din sală.