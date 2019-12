Consilierii locali din Orhei vor primi doar 1 leu pentru ziua de muncă. Cum vor fi utilizaţi banii economisiţi?

Consiliul Municipal Orhei a adoptat o decizie fără precedent pentru structurile administrațiilor locale din țară. Aceștia au hotărât să fie plătiți din buget cu suma simbolică de 1 leu pentru participarea la fiecare ședință.

Astfel, vor fi economiste sume substanțiale, care vor fi direcționate pentru diferite proiecte sociale locale.

"Întrucât la nivelul municipiului Orhei există o serie de probleme stringente ce necesită a fi rezolvate precum și faptul că ședințele consiliului municipal sunt convocate destul de des, iar rolul alesului local este să depună toate eforturile pentru a asigura un nivel de trai decent al comunității care l-a ales, se propune ca indemnizația pentru participare la ședința consiliului să reprezinte o sumă simbolică de 1 leu, ceea ce ar permite acumularea de economii considerabile la bugetul orașului Orhei", se arată în nota explicativă a deciziei.

Anterior, pentru fiecare participare la ședința Consiliului Municipal Orhei, fiecare ales local era remunerat cu 250 de lei.

Inițiativa aparține aleșilor locali ai fracțiunii Partidului Politic ȘOR și a fost adoptată în cadrul ședinței din 10 decembrie.

Consilierii susţin că au alte posturi de muncă din care obţin un venit stabil, aşa că au hotărât ca aceşti bani, care în viziunea lor nu-s mulţi, să meargă la dezvoltarea oraşului.



"Noi am decis ca aceşti bani să nu ne rămână nouă, mai ales că nu e un salariu fix, fiecare are un job al său. Aceşti bani vor rămâne totuşi în bugetul local şi ulterior vor fi redistribuiţi. "



Suma economisită ajunge la aproximativ 60 de mii de lei pe an. Banii urmează să fie utilizaţi pentru diverse proiecte de dezvoltare a localităţii sau în scopuri caritabile.



PETRU VEREJANU, primarul oraşului Orhei: "Sunt nişte bani virtuali, dar care sunt deja preconizaţi în bugetul local. Dacă e s-o luăm în parte pentru fiecare consilier, asta e o sumă neconsiderabilă, dar dacă cumulativ va ajuta într-o anumită direcţie."



Ideea de a primi doar 1 leu în loc de 250 nu a fost însă pe placul tuturor consilierilor. Un ales local independent şi unul din blocul ACUM s-au abţinut să voteze. Între timp, iniţiativa urmează să fie extinsă şi la nivel raional.



DINU ŢURCANU, preşedintele raionul Orhei: "Vom încerca să închegăm şi aici o opinie unică şi vom propune ca această indemnizaţie să fie de un leu. Până acum, orice consilier raional participa la comisie şi la şedinţă, şi primea suma de o mie de lei. Iar pregătirea unui consiliu constituia 35 de mii, dacă facem un calcul şi să zicem că vor fi cinci consilii se adună peste 160 de mii de lei."



Locuitorii din Orhei ştiu deja şi cum ar trebui să cheltuiască aleşii locali aceşti bani economisiţi.



"Cred că ar trebui să fie daţi la casele de copii, la un internat, orfelinat. Am auzit că sunt unii care vor să le dea mai mulţi bani per şedinţă, dar iaca mai puţin n-am auzit. Bravo lor! "



"Ar fi minunat ca din aceşti bani să le ofere un ajutor la bătrâni, sărmanii. Ei îs cu pensia mizeră, ar fi bine."



"Pentru copii invalizi, la o casă de copii poate. Îmi place ideea."



Spre deosebire de cei din Orhei, consilierii municipali din Capitală primesc câte 2000 de lei pentru prezenţa la şedinţele CMC.