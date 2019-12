Consilierii CMC au folosit sistemul de vot electronic doar pentru a se lăuda în faţa presei. Echipamentul a costat peste 1 milion de lei

Embed:

Au instalat un sistem de vot electronic pentru a eficientiza munca şi l-au folosit doar ca să se lăude cu el în faţa presei, fiindcă în practică acesta frânează. E vorba despre un echipament modern instalat la Primăria Chişinău acum doi ani şi care a fost reparat recent pentru a fi funcţional. Ghinion însă, nici de data asta nu a mers. În debutul şedinţei de ieri, secretarul CMC le-a explicat aleşilor municipali cum vor vota cu ajutorul sistemului nou şi le-a înmânat câte o cartelă electronică.



"Automat, dumneavoastră o să fiţi înregistraţi în calitate de participant la şedinţa Consiliului Municipal Chişinău. Dacă o să doriţi să ieşiţi pentru câteva minute din sală, automat sistemul va citi acest lucru şi, respectiv, dumneavoastră o să fiţi exclus din calitatea de participant", a menţionat Adrian Talmaci, secretarul general al CMC.



Când a început procedura de vot, consilierii nu au mai folosit însă sistemul electronic, ci au ridicat mâinile, după metoda tradiţională. Acest lucru i-a indignat pe unii aleşi locali.



"Aşa o întrebare, pentru ce am folosit votul electronic, doar pentru presă, să arătăm spectacol, să arătăm că suntem bravo, iar, când ajungem acum, să disuctăm pe chestiuni concrete, noi nu-l folosim", a precizat Vasile Grădinaru, consilier PAS.



"Sistemul de vot electronic a fost o cheltuială de bani aiurea, la insistenţa consilierului Chirtoca, care tot el a implementat acest sistem, el a câştigat licitaţia", a spus Dorin Chirtoacă, consilier PL.



Sistemul a fost cumpărat în 2017, iar compania - selectată în cadrul unei licitaţii organizate de fosta conducere a Primăriei. Consilierul PSRM Vasile Chirtoca a recunoscut că este coproprietarul firmei.



"- Eu întâmplător am aflat că ei au câştigat acest tender. - Dar dumneavoastră ce legătură aveţi cu această companie? - Eu am 50 de procente la ea", a menţionat Vasile Chirtoca, consilier PSRM.



Primarul Ion Ceban crede însă că sistemul este util, pentru că îi va responsabiliza pe consilierii municipali: "Eu vreau să vă spun ce s-a întâmplat anterior, foarte des. Numărul de consilieri în sală nu corespundea cu numărul de voturi declarate. I-aţi prins şi dumneavoastră, nu o dată, erau 17, votau 12, dar zic că-s 17. Deci, aici maşina, nu putem, aţi văzut, nu o putem minţi."



Sistemul de vot electronic a fost cumpărat cu 1 milion de lei şi până acum n-a fost elaborat un regulament privind utilizarea acestuia.

loading...