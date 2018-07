Consecinţele PLOILOR TORENŢIALE. Străzile arată ca după bombardamente, iar casele au fost inundate

pagubele în urma ploilor, satul ucrainca, raionul căuşeni // foto: publika.md

Ploile din ultimele zile au făcut ravagii în mai multe localități. Cele mai afectate au fost raioanele din sudul și nordul ţării. În urma precipitaţiilor abundente mai multe drumuri locale au fost distruse. Puhoaiele au inundat şi câteva case. Salvatorii au intervenit la pomparea apei din 13 beciuri și ogrăzi. În Găgăuzia, nivelul suvoaielor care măturau totul în cale depăşea jumătate de metru.



”Au fost înecate toate subsolurile de pe strada centrală. Acum deja puhoaiele s-au mai potolit.”



Și străzile din orașul Durlești arată ca după bombardamente. Oamenii se plâng că autoritățile locale nu repară o stradă de lângă Uzina Chimică, iar ei sunt nevoiți s-o facă singuri.



”De când sunt aici, de 40 de ani așai drumul ăsta. Nimeni nu a avut nici o atribuție la drumul ăsta niciodată.”



”Nu-s cuvinte băieți. Noi strada noastră am pus câte 4 mii jumate și am făcut-o singuri.”



”Locuiesc de 30 de ani pe strada aceasta. De când mă ştiu așa a fost. Când plouă mai tare este practic imposibil de trecut pe aici.”



La rândul lor, reprezentanții Primăriei spun că ştiu despre această situație, dar nu au bani pentru a repara drumul.



”Toată apa după ploile mari apa se adună pe strada dată și o afectează. Fiind carosabilul din pietriș ea devine impracticabilă. La momentul dat, pentru strada aceasta surse financiare nu avem”, a declarat Ion Arsenii, viceprimar, orașul Durlești.