Consecinţele incendiului din sectorul Buiucani al Capitalei. Ce spun locatarii blocului şi autorităţile

Imagini greu de privit în interiorul blocului din sectorul Buiucani, mansarda căruia a fost mistruită de flăcări. Imediat după lichidarea incendiulului, locatarii de la etajele inferioare, neafectate de flăcări, au avut la dispoziţie câteva minute pentru a intra în apartamente ca să-şi ia lucrurile importante."În urma incendiului, scara blocului și holurile de la etajele de mai sus au fost distruse. Acestea sunt pline de apa și rămăşiţe care au ars. Disperați, oamenii încearcă sa salveze ce a mai rămas intact prin locuinţe."Haine, documente şi câteva plapume. Este tot ce au reuşit să ia cu ei locatarii de la etajele inferioare ale blocului. Deşi apartamentele lor nu au fost distruse de flăcări, acestea sunt pline cu apa folosită la stingerea incendiului."Am reuşit să iau nişte haine dintr-un dulap, am avut noroc că documentele erau tot acolo în dulap. În casă e straşnic, trebuie tot de demolat, acum mergem la nişte prieteni, dar mai departe Dumnezeu ştie."" Iaca mi-am luat o lumânare şi ceva de dormit. În casa e apă pe jos şi pereţii sunt uzi, nici nu am cuvinte. Locuiam aici cu mama, ea este acum în spital, în reanimare, iată cum mă vedeţi, iată ce am luat, sunt tot ud, cu picioarele ude."Până luni, în bloc nu va avea acces niciun locatar, spune pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc."Aici la blocul dat vom avea post de poliţie. Le-am cerut oamenilor să-şi încuie uşile şi le vom interzice să intre până în ziua de luni. Am deconectat şi lumina, şi energia electrică, şi apa, până nu vom avea o concluzie despre starea blocului.", a declarat Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani.Într-o postare pe pagina sa de facebook, primarul Capitalei, Ion Ceban, a scris că mansardele construite în ultimii ani au pereţii foarte subţiri şi, în multe cazuri, au fost ridicate cu abateri de la regulile de securitate. Mai mult decât atât, edilul spune că, deşi, anterior, au mai avut loc incendii la mansarde, nimeni nu a fost tras la răspundere.