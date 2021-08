Confuzie şi neînţelegeri la mănăstirea Saharna: Doar 23 de oameni s-au vaccinat în cadrul unui maraton

Confuzie şi neînţelegeri la mănăstirea Saharna unde ministrul Sănătăţii a anunţat organizarea unui maraton de vaccinare anti-COVID-19. Doar că preoţii şi enoriaşii de acolo s-au opus amplasării punctelor de vaccinare, iar medicii au fost nevoiţi să se mute într-un fost magazin din localitate.

Nici doritori de imunizare nu au fost prea mulţi: în 4 ore s-au vaccinat doar... 23 de oameni. Iacob Ţurcan are 77 de ani şi a mers doi kilometri pe jos pentru a primi vaccinul la mănăstire.



IACOB ŢURCAN, locuitor din satul Stohnaia:"Au venit nişte maşini şi au umblat pe drumuri şi eu m-am dus la un magazin şi am întrebat ce este, ei mi-au spus să mă duc în locul la magazin că acolo este medic şi o să mă vaccineze.

- Dar de ce nu mai este la mănăstire?

- Pentru că nu le-au dat voie preoţii, eu aşa am înţeles."



Unul dintre călugării de la mănăstirea Saharna ne-a spus că nu i-a anunţat nimeni de la minister despre acest maraton.



Reprezentanţii din Sănătate spun că au vrut să organizeze un maraton, deoarece rata de vaccinare e scăzută, iar îmbolnăvirile de COVID-19 sunt din ce în ce mai numeroase.



ALINA CHIRTOACĂ, şef adjunct al centrului de sănătate Orhei:"Comparativ cu iulie, în iulie noi avem o creştere de patru ori a incidenţei prin infectări cu COVID-19 în raionul Rezina. Deci, asta este foarte important ca oamenii să înţeleagă că covidul nu a dispărut, că covidul este şi că iarăşi ia amploare."



Printre cei care au venit să se vaccineze este şi Roman Pasarai din Chişinău.



ROMAN PASARAI, locuitor din Capitală:"Am venit cu părinţii, cu sora, am venit la slujbă şi totodată am auzit prin intermediul reţelelor de socializare, de pe televizor, că aici se petrece vaccinarea.

- Şi aţi intrat ?

- Am intrat şi automat mi-am făcut a doua vaccină."



"A fost o publicitate la radio, cred că soţul a auzit, şi am venit aici pentru a ne vaccina, pentru a stopa toate dezinformările care sunt la moment."



"- De ce aţi decis să vă vaccinaţi?

- De ce? Păi mă tem de boală. Boala e periculoasă, mai bine să mori de moarte bună decât de boala asta."



"Da este un lucru foarte bun. Care vrea, poftim. Dar trebuie, trebuie că asta este o siguranţă, asta este o responsabilitate a fiecăruia să nu molipseşti membrii familiei."



La maratonul organizat de Ministerul sănătăţii în localitatea Saharna au fost disponibile serurile Pfizer, AstraZeneca, Sinovac şi Johnson&Johnson.