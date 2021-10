Confuzie decizională în sânul guvernării privind tariful pentru testele PCR la COVID-19 în laboratoarele de stat

Am încercat să aflăm de la Ministerul Sănătăţii cum va fi posibil ca oamenii să se testeze în laboratoarele de stat, în condiţiile în care până acum doar cei cu simptome specifice puteau face testul. Am întrebat şi unde mai exact se va face testarea şi cine va încasa banii. După ce am cerut lămuriri de la Ministerul Sănătăţii, instituţia ne-a lăsat fără răspuns, în schimb a şters comunicatul de pe pagina web şi l-a înlocuit cu cel al Guvernului.Am încercat ulterior să aflăm mai multe detalii de la premierul Natalia Gavriliţa însă nu am avut mai mult succes."Am adoptat această hotărâre pentru instituţiile publice pentru că acolo putem în mod direct şi rapid să intervenim, împreună cu colegii din Parlament am făcut analiza preţurilor pentru cantităţile importate şi vom veni cu politici adiţionale pentru a asigura un preţ echitabil", a declarat Natalia Gavriliţa.Nici secretarul de stat de la Ministerul Sănătăţii, Svetlana Nicolăescu, care a fost invitată miercuri la emisiunea "În centrul atenţiei" de la Publika TV nu ne-a putut oferi un răspuns clar dacă într-adevăr vom putea face un test PCR la stat cu 300 de lei."Având un tarif oficial aprobat, instituţiile medicale au posibilitatea să ofere acest serviciu şi contra cost celor persoane care vor solicita, cu condiţia că dispun de capacităţi, ne referim la resurse umane. În primul rând, oricum vor răspunde solicitărilor din sistemul public, la indicaţii medicale, dar au posibilitatea să le includă în catalogul serviciilor care le prestează contracost", a menționat Svetlana Nicolăescu.Iar preşedintele Comisiei protecţie socială şi sănătate a Parlamentului, Dan Perciun, ne-a băgat şi mai mult în ceaţă: potrivit lui, 300 de lei ar putea să coste testele rapide antigen."Noi ne referim la testele rapide, care nu necesită măsuri organizatorice foarte complexe, din discuţiile pe care le-am avut noi cu ministerul, aceste teste pot fi aplicate inclusiv în policlinici", a subliniat Dan Perciun.Fostul ministru al Sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu, a scris pe pagina sa de facebook că, de fapt, modificarea făcută de Guvern nu are niciun impact asupra preţului pe care îl vor achita în continuare cetăţenii pentru teste PCR, ci doar reglementează relaţiile financiare între CNAM şi instituţiile medicale publice.Am încercat să obţinem o reacţie de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Silvia Munteanu, ne-a spus că bugetarii au zi liberă şi că nu ne poate oferi alte detalii. Un răspuns de la ei am putea primi abia vineri.