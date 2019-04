Confruntare stelară în UCL. Ibrahimovic a evoluat la Barcelona şi Manchester United

foto: publika.md

Zlatan Ibrahimovic a oferit declaraţii tari înaintea duelului din sferturile de finală ale Ligii Campionilor dintre Manchester United şi Barcelona. Ibrahimovic a jucat la ambele cluburi în cariera sa de fotbalist. Atacantul a jucat în tricoul catalanilor în anii 2009-2011, iar 7 ani mai târziu a ajuns la Manchester United, club pentru care a evoluat timp de două sezoane.



Fostul internaţional suedez a declarat că această dublă va fi o confruntare directă dintre starurile celor două cluburi, Paul Pogba şi Lionel Messi.



"Messi este un jucător care face diferenţă. În schimb, United îl are pe Pogba. Cred că va fi un duel dintre Messi şi Pogba, chiar dacă fotbalul este un joc de echipă."



Distracţia a fost în toi la ultimul antrenament înaintea disputei de pe Old Trafford. Paul Pogba, vedeta "diavolilor roşii" a sărit şi a dansat, spre bucuria coechipierilor săi.



Nemanja Matic, Ander Herrera, Eric Bailly şi Antonio Valencia nu s-au antrenat şi ar putea fi incercţi pentru partida cu formaţia blaugrana.

Confruntarea dintre Manchester United şi Barcelona se va desfăşura astăzi pe Old Trafford, cu începere de la ora 22:00.