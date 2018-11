CONFRUNTARE DE FOC LA MILANO. Lionel Messi ar putea evolua împotriva lui Inter

Liga Campionilor revine în lumina reflectoarelor cu o partidă de zile mari. După 2-0 în tur, Barcelona va juca pe terenul celor de la Inter.

Ernesto Valverde, ar putea miza în această partidă pe vedeta Lionel Messi.

Argentinianul a fost inclus de tehnicianul catalan în lotul ce-a făcut deplasarea la Milano, dar evoluţia lui este sub semnul întrebări.

Antrenorul italienilor Luciano Spaletti, consideră că Messi este un fotbalist extraordinar și greu de oprit.



"Atunci când joacă Messi totul se schimbă. Messi este unul din cei mai buni fotbaliști din lume", a spus antrenorul Inter Milano Luciano Spaletti.

Spaletti nu are probleme de lot și va putea miza pe toți fotbaliștii săi în confruntarea cu gruparea catalană.



"Această partidă este o șansă pentru noi de a înțelege dacă putem juca la același nivel cu echipele mari. Barcelona a fost mereu un model pentru toți antrenorii din lume, dar și pentru fotbaliștii", a spus antrenorul Inter Milano Luciano Spaletti.



Mijlocașul milanezilor Borja Valero a recunoscut că echipa pregătită de Valverde este favorită în disputa de pe Giuseppe Meazza.



"Cu siguranță Barcelona este favorită. Este o echipă care joacă superb și are unul dintre cele mai bune loturi. Am revenit în Liga Campionilor după o perioadă lungă de timp. Trebuie să facem un meci mare și să obținem un rezultat favorabil", a spus mijlocașul Inter Milano, Borjo Valero.



Barcelona este lider în grupa B, cu 9 puncte la activ. În cazul unei victorii la Milano, discipolii lui Ernesto Valverde se vor califica în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

De partea cealaltă, Inter are şase puncte la activ, cu cinci mai multe decât PSV şi Tottenham.

Partida dintre Inter şi Barcelona se va disputa de la ora 22 şi va fi transmisă în direct la CANAL 3.