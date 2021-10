Conflictul Varșovia-Bruxelles, discutat în Parlamentul European. Premierul polonez: „Nu vom fi de acord să ni se impună dictate”

Parlamentul European a organizat marți, la Strasbourg, o dezbatere privind recenta decizie prin care Tribunalul Constituţional polonez a contestat întâietatea dreptului european în faţa celui naţional. În sală a fost prezentă și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus că decizia Curții Constituționale din Polonia este un atac direct la unitatea ordinii juridice europene, dar și premierul de la Varșovia, Mateusz Morawiecki, care le-a transmis parlamentarilor europeni că blocul comunitar al UE și-a depășit competențele.

„Competențele UE au limite clare, nu trebuie să rămânem tăcuți atunci când aceste limite sunt încălcate. Suntem de acord cu universalismul european, dar nu suntem deloc de acord cu centralismul european”, a declarat Morawiecki direct din plenul Parlamentului European, transmite Digi24, care citează Reuters.

Autoritățile de la Bruxelles au declarat de ceva timp că reformele introduse de guvernul de dreapta conservator al Poloniei subminează independența judiciară din această țară, însă punctul culminant al tensiunii dintre UE și Polonia a fost atins luna aceasta, după ce Tribunalul Constituţional din Polonia a decis că unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu Constituţia ţării, punând astfel în discuţie un principiu-cheie al integrării europene - supremaţia legislaţiei UE asupra legislației naționale. Imediat, Comisia Europeană a reacționat și a anunțat că „va utiliza toate instrumentele” pentru a proteja întâietatea dreptului european.

Premierul Polonez: Constituția Poloniei are întâietate în fața dreptului european

În discursul său, premierul polonez Mateusz Morawiecki a repetat ideea că legea fundamentală din Polonia, Constituția țării, are întâietatea în fața dreptului european. De asemenea, șeful guvernului de la Varșovia a spus că „se iau hotărâri în spatele ușilor închise”, subliniind în același timp că în UE există un „deficit de democrație”.



„Nu vom fi de acord să ni se impună dictate, pentru că nu asta înseamnă UE”, a spus Morawiecki, care a mai precizat că Polonia nu va accepta ca politicienii europeni să o șantajeze, potrivit discursului disponibil pe platforma media a Parlamentului European.

Făcând recurs la istorie, Mateusz Morawiecki a declarat: „Suntem o țară mândră. Polonia are una dintre cele mai îndelungate democrații, din secolul XX. Am luptat pentru libertatea Europei, am apărat Parisul și Berlinul. În 1981, mișcarea Solidaritatea a oferit noi speranțe continentului. Reconstrucția postbelică a Europei a fost posibilă datorită unui ajutor de care nu au beneficiat toate țările din păcate”

În ceea ce privește confortul juridic dintre Varșovia și Bruxelles, prim-ministrul Morawiecki a transmis că „nu va exista stat de drept fără separarea puterilor, independența instanțelor și ierarhiei izvoarelor de drept”.

„Dreptul european are întâietate în fața dreptului național în domeniile de competență ale dreptului european, acest principiu trebuie respectat. Însă legea fundamentală este constituția unei țări. UE este un organism puternic, cea mai dezvoltată organizație din istorie, dar nu este un stat. Avem 27 de state membre, suverane și acestea sunt cele care hotărăsc care sunt competențele delegate către UE. Acestea sunt numeroase, dar nu toate competențele au fost delegate. Sunt competențe care sunt apanajul statelor membre. Nu există nicio îndoială că dreptul european are întâietate în domeniile de competență care i-au fost delegate și doar acelea”, a punctat premierul polonez.

Acesta a mai subliniat că recenta hotărâre a Curții Constituționale din Polonia a făcut obiectul unei neînțelegeri fundamentale. „Nu ar trebui să mai răspândim dezinformări legate de Polexit. În primul rând, în sistemul nostru juridic, întâietatea dreptului european nu se extinde la sistemul constituțional. Așadar, dreptul european nu trebuie să amenințe constituția unui stat membru”.

Mateusz Morawiecki a mai spus că Polonia și UE au foarte multe în comun, dar există totuși diferențe.

„UE nu se va destrăma pentru că sistemele noastre juridice sunt diferite. Am funcționat așa vreme de decenii. Poate în viitor e bine să ne aliniem sistemele juridice, dar aceasta decizie trebuie să vină de la fiecare stat membru. Dacă vrem un stat supranațional, de ce nu cerem așa ceva? Legea fundamentală în Polonia este Constituția țării. Ea este superioară oricărui izvor de drept, iar eu și partidul din care fac parte vom apăra acest principiu”, a mai spus premierul polonez.

Ce dorește Polonia de la UE

„Ne dorim o situație cu beneficii reciproce, de ambele părți”, a spus premierul de la Varșovia. „Nu ne dorim ca cetățenii noștri să se apere singuri. Întotdeauna în astfel de chestiuni am vorbit pe o singură voce. Dorim să apărăm cele patru libertăți ale UE și ne dorim o Uniune care să aibă o puternică politică externă și de apărare, care să fie compatibilă cu calitatea de membru al NATO. Acum ne confruntăm cu o amenințare cinică la adresa granițelor externe. De aceea, cred că nu există vreo îndoială că Polonia apără granița estică și consolidează UE într-un mod foarte tradițional”, a mai transmis Morawiecki.

Premierul polonez a făcut referire și la criza gazelor din Europa, sublniind că prețurile la gaze cresc din cauza unei politici energetice pe termen scurt. „Gazoductul Nord Stream 2 și cedarea în fața politicii rusești au dus la prețuri care au explodat efectiv. În Polonia, 58% din cetățeni sunt favorabili UE, guvernul nostru face parte din această majoritate pro-europeană din Polonia. Asta nu înseamnă că cetățenii nu se se simt îngrijorați cu privire la viitorul UE”, a explicat Morawiecki.

În ceea ce privește Europa cu mai multe viteze, liderul polonez a spus că „tot auzim în continuare de cetățeni de mâna întâi și de mâna a doua. De ce se iau hotărâri diferite și se iau verdicte diferite în ceea ce privește anumite state membre? Această discrepanță este tot mai profundă și nu e bine să ne prefacem că nu avem probleme. Cetățenii noștri nu sunt nici surzi nici orbi. Dacă nu acționăm, instituțiile noastre vor pierde”.

Comisia Europeană vrea să pedepsească Polonia pentru că nu respectă supremația dreptului UE în raport cu legislația națională

Comisia Europeană și-a prezentat opțiunile de acțiune în ceea ce privește conflictul juridic dintre Varșovia și Bruxelles. Președinta Comisiei Europene a precizat în fața parlamentarilor europeni că trebuie luate măsuri pentru protejarea valorilor comune ale blocului comunitar, susținând că printre acestea se numără acțiunile în justiție ori restricționarea accesului la fondurile europene din bugetul UE și din fondul său de recuperare post-pandemică.

„Aceste fonduri reprezintă banii contribuabililor europeni. Iar dacă Uniunea noastră investește mai mult decât ca niciodată în redresarea comună a statelor, atunci trebuie să protejăm bugetul Uniunii împotriva oricăror încălcări ale statului de drept", a spus șefa executivului comunitar.

De asemenea, Ursula von der Leyen a spus că o a treia opțiune privind sancționarea derapajelor Poloniei în raport cu UE constă în aplicarea articolului 7 din tratatele UE în temeiul cărora drepturile statelor membre, inclusiv dreptul de a vota asupra deciziilor blocului comunitar, pot fi suspendate în temeiul încălcării valorile de bază ale Uniunii, conform discursului disponibil pe platforma media a Parlamentului European.

„Judecătorii polonezi și-au văzut suspendată imunitatea și au fost dați afară din birouri fără nicio justificare. Acest lucru amenință independența judiciară a țării. Am luat o serie de măsuri, dar din păcate situația s-a înrăutățit. Acest lucru a fost confirmat de CJUE și CEDO. Iar acum a culminat cu ultima decizie a Tribunalului Constituțional a Poloniei. În prezent, Comisia Europeană evaluează cu atenție această hotărâre", a declarat marți Ursula von der Leyen, adăugând că decizia Curții Constituționale de la Varșovia pune sub semnul întrebării fundamentele UE și reprezintă un atac direct la unitatea ordinii juridice europene.

Este prima dată când tribunalul unui stat membru consideră că tratatele nu corespund cu constituția națională, a mai punctat Ursula von der Leyen. „Decizia Curții Constituționale din Polonia subminează protecția independenței juridice. Fără instanțe de judecată independente, oamenii beneficiază de mai puțină protecție, iar drepturile lor sunt în pericol. Poporul polonez trebuie să poată să se bazeze pe un tratament egal în fața sistemului judiciar ca orice alt european. Dacă legislația europeană este aplicată în mod diferențiat, atunci cetățenii europeni nu se pot baza pe aceleași drepturi oriunde s-ar găsi", a mai explicat președintele Comisiei Europene.

De asemenea, acesta a mai spus că odată cu aderarea la UE, poporul polonez și-a exprimat încrederea în blocul comunitar și se așteaptă să-i protejeze drepturile.

„Comisia este gardianul tratatelor, iar statul de drept este acel lipici care leagă Uniunea Europeană, este fundamentul proiectului politic și este esențial pentru protecția valorilor UE: democrație, libertate, egalitate și respect pentru drepturile omului", a mai subliniat Ursula von der Leyen.

Care au fost reproșurile liderilor de grup din Parlamentul European pentru premierul polonez

Mai mulți europarlamentari au denunțat inclusiv „persecuția femeilor”, cu referire la legile stricte anti-avort în vigoare în Polonia.

Ska Keller, liderul de grup al Verzilor din Parlamentul European, a declarat că guvernul polonez a a întors spatele statului de drept, independenței sistemului judiciar, minorităților, iar cu această decizie întoarce spatele și Uniunii Europene. „Cred că conduceți țara dvs către o cale periculoasă”, a transmis eurodeputata Ska Keller, subliniind în același timp că „ceea ce a făcut guvernul polonez este un atac la existența UE”.

„Ceea ce se întâmplă acum este un test pentru noi toți, dar mai ales pentru Comisia Europeană. Când un stat membru pune sub semnul întrebării principiile blocului comunitar, Uniunea trebuie să acționeze ferm și rapid. A sosit timpul să protejați esența UE”, s-a adresat Keller către Ursula von der Leyen.

Iratxe Garcia Perez, liderul de grup al social-democraților din Parlamentul European, a precizat că voturile nu dau legitimitatea de a „deraia” de la democrație. „Spre deosebire de dictaturi, în UE conduce legea. Dumneavoastră cereți respect pentru diversitate. Nu vă dă nimeni afară din UE, dar atunci când amenințați cu nerespectarea normelor, vă puneți în fața ușii”, a spus eurodeputata Perez.

La rândul său, Manfred Weber, liderul PPE, a spus că nu este vorba despre Polonia, ci despre politica poloneză.

„Constituția statelor membre este fundamentală, însă regulamentul acestei comunități este mai important. Sute de mii de cetățeni au ieșit în stradă, e vorba de patrioți autentici care au protestat cu steagul polonez alături de steagul UE. Polexit, domnule prim-ministru, înțeleg că nu este un obiectiv, dar cine respinge independența justiției arată că vrea să iasă din UE. Prin discursul dumneavoastră de azi, semănați și mai multă diviziune, iar cel care se va bucura în final va fi Vladimir Putin”, a spus Manfred Weber.