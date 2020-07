Conflictul SUA-China: Beijingul cere americanilor să-şi închidă consulatul din Chengdu

Alte consulate americane din China sunt deschise în Guangzhou, Shanghai şi Shenyang.

. Trei sunt arestați în timp ce FBI caută să aresteze o a patra persoană, care s-ar afla în consulatul Chinei din San Francisco. Amintim și că SUA a acuzat patru cetățeni chinezi de obținerea vizei prin fraudă după ce ar fi mințit cu privire la legăturile cu armata din ţara lor, relatează BBC

Beijingul avertizase că va riposta după ce i s-a dat un termen de 72 de ore – până vineri – pentru a evacua consulatul său din Houston, făcând apel la Washington să-și reevalueze decizia.”Decizia SUA a încălcat în mod serios legile internaționale, regulile de bază ale relațiilor internaționale și termenii Convenției Consulare China-SUA. A afectat grav relațiile China-SUA”, a transmis ministerul de externe de la Beijing.”Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a informat Ambasada SUA din China despre decizia sa de retragere a acordului pentru înființarea și activitatea Consulatului General al SUA din Chengdu”, se spune în comunicatul transmis de MAE chinez.China are alte patru consulate în SUA, la San Francisco, Los Angeles, Chicago şi New York, precum şi o ambasadă la Washington.Relaţia SUA-China s-a deteriorat rapid în acest an din cauza unui cumul de probleme, care merg de la pandemia noului coronavirus şi echipamentele de telecomunicaţii Huawei până la revendicările teritoriale ale Chinei în Marea Chinei de Sud şi creşterea controlului autorităţilor de la Beijing asupra Hong Kongului.