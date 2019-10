Conflict de interese. Directoarea unui gimnaziu din Cahul şi-a făcut fiica director adjunct

Directoarea gimnaziului din satul Luceşti, raionul Cahul, ar putea fi demisă din funcţie, după ce şi-a angajat fiica în calitate de director-adjunct, iar ginerele în funcţia de paznic, la aceiaşi instituţie de învăţământ. Descoperirea a fost făcută de Agenţia Naţională de Integritate, în urma unui control recent la instituţie.

Directoarea vizată spune că şi-a angajat fiica temporar, după ce restul profesorilor au refuzat, în formă scrisă, să exercite această funcţie. Cât despre ginerele său, femeia spune că bărbatul era angajat la această instituţie, înainte de numirea sa în funcţia de director.

"De lai întâi septembrie era nevoie de un director-adjunct, eu aveam doar nouă profesori, aceştia au refuzat în formă scrisă să exercite funcţia. Direcţia învăţământ ştia că am numit temporar fiica mea, în această funcţie, până se va organiza concursul. Să fiu sinceră, eu nu am ştiut de această lege, eu nu demult am fost numită director, dacă aş fi ştiu eu această situaţie..", a spus directoarea gimnaziului din Luceşti, Tatiana Carp.

Potrivit lui Valeriu Baban, şeful direcţiei Generale Învăţământ din Cahul, directoarea a primit o dispoziţie de la Agenţia Naţională de Integritate, conform căreia femeia trebuie să renunţe la funcţia de director, în cel mult 15 zile. Femeia însă spune că îşi va demonstra nevinovăţia şi până atunci, nu se grăbeşte să renunţe benevol la funcţie.

Şi responsabilii din cadrul Direcţia Învăţământ Cahul au declarat că vor solicita ANI-ului ca directoarea să fei doar avertizată.