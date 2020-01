CONFIRMAT. Leonardo DiCaprio va juca alături de Robert de Niro în filmul "Killers Of The Flower Moon"

Leonardo DiCaprio a confirmat că va juca alături de Robert de Niro în noul film al regizorului Martin Scorsese "Killers Of The Flower Moon". Informaţia apăruse în presă încă în octombrie 2018, însă abia acum DiCaprio a recunoscut că va avea onoarea să se filmeze cu renumitul actor.



Scenariul filmului "Killers Of The Flower Moon" are la bază romanul autorului și jurnalistului american David Grann. Pelicula prezintă povestea membrilor tribului Osage din Statele Unite, care sunt ucişi în circumstanţe misterioase în jurul anului 1920. Premiera producţiei cinematografice va avea loc anul viitor.

Leonardo DiCaprio şi Robert de Niro au mai jucat împreună în alte patru pelicule de succes. Cât despre colaborarea dintre Di Caprio şi regizorul Martin Scorsese, presa străină notează că va fi a şasea.