CONFESIUNILE mamei bebeluşului abandonat şi DETALII cum a NĂSCUT acasă pe PODEA: Mă gândeam doar să-i aud plânsul

Mama bebeluşului abandonat a povestit reporterilor emisiunii Vorbeşte Moldova de la Prime în detalii despre cum a născut singură acasă şi chinurile prin care a trecut. Tânăra era doar cu fetiţa sa şi a adus pe lume copilul pe podeaua unei camere de cămin, acolo unde locuia.

"Eu ştiam că gata s-a pornit. Stăteam la podea şi eram singură acasă doar eu cu fetiţa. Ea dormea, dar eu încercam să reduc sunetul pe care îl aveam de la durere ca să nu o trezesc pe dânsa şi vecinii, pentru că locuiesc în cămin şi se aude foarte bine. Când strigi oricum e mai uşor pentru că doare şi îţi permiţi să scoţi sunetele care sunt normale pentru asta. Eu rezistam strângând dinţii, cu mâinele în podea şi....



Eu ştiam că acestea sunt durerile maxime, sunt ultimele şi ştiam că pot să dureze câteva ore şi eu am născut singură.



Îmi dădeam seama că eu pot să fiu moartă şi prima ce am făcut eu când l-am scos, nu mă gândeam că pe mine mă doare sau cum sunt eu, poate am rupturi, sângerări, am nevoie de ajutor medical sau să mă ridic în picioare. Eu conştientizam că el este micuţ şi fetiţa s-a trezit şi mă gândeam cum să nu îl rănească. Eu ştiam că ceea ce fac medicii în acele momente trebuia să fac eu, pentru că atunci când l-am văzut lângă mine şi că el o ieşit am zis "răsuflă, plângi". Mă gândeam să îi aud plânsătul.



În primele secunde eu ştiam că trebuie să mă ridic şi să-l iau, să îl învălesc în ceva ca să nu îngheţe pentru că el oricum e călduţ şi eu trebuia să îl încălzesc şi mai bine. Eu ştiam că trebuie să mă iau în mâini, să fiu tare şi să fac ceea ce am de făcut pentru dânsul. Eu l-am luat pe piept şi aveam doar ştergarul lângă mine cu care l-am învelit. Am aşteptat ca eu să îmi revin puţin ca să pot să mă ridic, să pot să-l spăl, să-l îmbrac, să sterilizez locul la buric şi să-i dau sânul. El vrea sân", a povestit Cristina, mama bebeluşului abandonat.